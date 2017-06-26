Волинянин Василь Мойсей посмертно став почесним громадянином Тернопільської області





Про це повідомив брат загиблого Роман Мойсей.



"Земля, яка народжує Героїв, їх Пам'ятає! Слава Україні!" написав він у Facebook.



Нагадаємо, Василь народився у селі Зубрець на Тернопільщині.



Навчався в Зубрецькій школі на Бучаччині. Згодом поїхав у Луцьк, де навчався в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» на 4-му курсі факультету соціальних комунікацій і реабілітації. Хотів стати священиком.



Останній раз приїхав на Майдан до Києва в ніч з 18 на 19 лютого.



На своїй сторінці у соціальній мережі, незадовго до смерті, написав: «Краще вмерти вовком — ніж жити псом.»







Похований 23 лютого 2014 року в Луцьку. Участь у панахиді взяли понад 20 тисяч людей. Василя поховали під вигуки «Слава!» та постріли гармати.



Нагадаємо, раніше депутати Ківерцівської районної ради присвоїли звання





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Героя Небесної Сотні Василя Мойсея посмертно нагородили званням "Почесний громадянин Тернопільської області".Про це повідомив брат загиблого"Земля, яка народжує Героїв, їх Пам'ятає! Слава Україні!" написав він у Facebook.Нагадаємо, Василь народився у селі Зубрець на Тернопільщині.Навчався в Зубрецькій школі на Бучаччині. Згодом поїхав у Луцьк, де навчався в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» на 4-му курсі факультету соціальних комунікацій і реабілітації. Хотів стати священиком.Останній раз приїхав на Майдан до Києва в ніч з 18 на 19 лютого.На своїй сторінці у соціальній мережі, незадовго до смерті, написав: «Краще вмерти вовком — ніж жити псом.» Помер у 17-й лікарні міста Києва від вогнепального поранення в грудну клітку . Вранці 20 лютого 2014 року на Інститутській вулиці у нього влучив снайпер. Хлопця не врятувало те, що він був у цивільному бронежилеті. Куля пошкодила важливі кровоносні судини.Похований 23 лютого 2014 року в Луцьку. Участь у панахиді взяли понад 20 тисяч людей. Василя поховали під вигуки «Слава!» та постріли гармати.Нагадаємо, раніше депутати Ківерцівської районної ради присвоїли звання «Почесний громадянин Ківерцівщини» загиблим на Майдані у Києві Василю Мойсею та Івану Тарасюку.

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