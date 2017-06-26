вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин Василь Мойсей посмертно став почесним громадянином Тернопільської області

Волинянин Василь Мойсей посмертно став почесним громадянином Тернопільської області
Героя Небесної Сотні Василя Мойсея посмертно нагородили званням "Почесний громадянин Тернопільської області".

Про це повідомив брат загиблого Роман Мойсей.

"Земля, яка народжує Героїв, їх Пам'ятає! Слава Україні!" написав він у Facebook.

Нагадаємо, Василь народився у селі Зубрець на Тернопільщині.

Навчався в Зубрецькій школі на Бучаччині. Згодом поїхав у Луцьк, де навчався в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» на 4-му курсі факультету соціальних комунікацій і реабілітації. Хотів стати священиком.

Останній раз приїхав на Майдан до Києва в ніч з 18 на 19 лютого.

На своїй сторінці у соціальній мережі, незадовго до смерті, написав: «Краще вмерти вовком — ніж жити псом.»

Помер у 17-й лікарні міста Києва від вогнепального поранення в грудну клітку. Вранці 20 лютого 2014 року на Інститутській вулиці у нього влучив снайпер. Хлопця не врятувало те, що він був у цивільному бронежилеті. Куля пошкодила важливі кровоносні судини.

Похований 23 лютого 2014 року в Луцьку. Участь у панахиді взяли понад 20 тисяч людей. Василя поховали під вигуки «Слава!» та постріли гармати.

Нагадаємо, раніше депутати Ківерцівської районної ради присвоїли звання «Почесний громадянин Ківерцівщини» загиблим на Майдані у Києві Василю Мойсею та Івану Тарасюку.

Волинянин Василь Мойсей посмертно став почесним громадянином Тернопільської області

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Василь Мойсей, звання, нагорода, Небесна Сотня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку горіла вантажівка. ВІДЕО
Сьогодні, 16:27
На Волині дитина принесла пістолет у школу: подробиці інциденту
Сьогодні, 16:22
Волинянин Василь Мойсей посмертно став почесним громадянином Тернопільської області
Сьогодні, 16:14
Моторошна знахідка: у закинутій будівлі виявили тіло немовляти
Сьогодні, 16:12
Струмом може вбити людину: лучани скаржаться на небезпечні дерева. ВІДЕО
Сьогодні, 16:03
Схожі новини
Президент нагородив тракториста та доярку з Волині Президент нагородив тракториста та доярку з Волині
18 листопад, 16:38
Президент присвоїв звання «заслужених» п'ятьом волинським освітянам Президент присвоїв звання «заслужених» п'ятьом волинським освітянам
04 жовтень, 18:09
На Волині нагородили матерів-героїнь. ФОТО На Волині нагородили матерів-героїнь. ФОТО
13 вересень, 18:12
На Волині нагородили лікаря і присвоїли звання На Волині нагородили лікаря і присвоїли звання
26 червень, 2017, 10:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку горіла вантажівка. ВІДЕО
Сьогодні, 16:27
 0
На Волині дитина принесла пістолет у школу: подробиці інциденту
Сьогодні, 16:22
 0
Волинянин Василь Мойсей посмертно став почесним громадянином Тернопільської області
Сьогодні, 16:14
 0
Моторошна знахідка: у закинутій будівлі виявили тіло немовляти
Сьогодні, 16:12
 0
Струмом може вбити людину: лучани скаржаться на небезпечні дерева. ВІДЕО
Сьогодні, 16:03
 0
Медіа
відео
1/8