Волинянин Василь Мойсей посмертно став почесним громадянином Тернопільської області
Сьогодні, 16:14
Героя Небесної Сотні Василя Мойсея посмертно нагородили званням "Почесний громадянин Тернопільської області".
Про це повідомив брат загиблого Роман Мойсей.
"Земля, яка народжує Героїв, їх Пам'ятає! Слава Україні!" написав він у Facebook.
Нагадаємо, Василь народився у селі Зубрець на Тернопільщині.
Навчався в Зубрецькій школі на Бучаччині. Згодом поїхав у Луцьк, де навчався в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» на 4-му курсі факультету соціальних комунікацій і реабілітації. Хотів стати священиком.
Останній раз приїхав на Майдан до Києва в ніч з 18 на 19 лютого.
На своїй сторінці у соціальній мережі, незадовго до смерті, написав: «Краще вмерти вовком — ніж жити псом.»
Помер у 17-й лікарні міста Києва від вогнепального поранення в грудну клітку. Вранці 20 лютого 2014 року на Інститутській вулиці у нього влучив снайпер. Хлопця не врятувало те, що він був у цивільному бронежилеті. Куля пошкодила важливі кровоносні судини.
Похований 23 лютого 2014 року в Луцьку. Участь у панахиді взяли понад 20 тисяч людей. Василя поховали під вигуки «Слава!» та постріли гармати.
Нагадаємо, раніше депутати Ківерцівської районної ради присвоїли звання «Почесний громадянин Ківерцівщини» загиблим на Майдані у Києві Василю Мойсею та Івану Тарасюку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив брат загиблого Роман Мойсей.
"Земля, яка народжує Героїв, їх Пам'ятає! Слава Україні!" написав він у Facebook.
Нагадаємо, Василь народився у селі Зубрець на Тернопільщині.
Навчався в Зубрецькій школі на Бучаччині. Згодом поїхав у Луцьк, де навчався в Луцькому інституті розвитку людини Університету «Україна» на 4-му курсі факультету соціальних комунікацій і реабілітації. Хотів стати священиком.
Останній раз приїхав на Майдан до Києва в ніч з 18 на 19 лютого.
На своїй сторінці у соціальній мережі, незадовго до смерті, написав: «Краще вмерти вовком — ніж жити псом.»
Помер у 17-й лікарні міста Києва від вогнепального поранення в грудну клітку. Вранці 20 лютого 2014 року на Інститутській вулиці у нього влучив снайпер. Хлопця не врятувало те, що він був у цивільному бронежилеті. Куля пошкодила важливі кровоносні судини.
Похований 23 лютого 2014 року в Луцьку. Участь у панахиді взяли понад 20 тисяч людей. Василя поховали під вигуки «Слава!» та постріли гармати.
Нагадаємо, раніше депутати Ківерцівської районної ради присвоїли звання «Почесний громадянин Ківерцівщини» загиблим на Майдані у Києві Василю Мойсею та Івану Тарасюку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку горіла вантажівка. ВІДЕО
Сьогодні, 16:27
На Волині дитина принесла пістолет у школу: подробиці інциденту
Сьогодні, 16:22
Волинянин Василь Мойсей посмертно став почесним громадянином Тернопільської області
Сьогодні, 16:14
Моторошна знахідка: у закинутій будівлі виявили тіло немовляти
Сьогодні, 16:12
Медіа