Кому на Волині платять найбільше
Сьогодні, 19:40
Стало відомо, які професії на Волині найбільш оплачувані.
За інформацією Головного управління статистики у Волинській області, найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, у сферах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування і фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,5 раза.
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у сферах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, творчості, мистецтва та розваг, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 68,1% від середнього рівня по економіці.
Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 113,1% (в Україні – 113,0%).
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За інформацією Головного управління статистики у Волинській області, найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, у сферах державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування і фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,8–1,5 раза.
Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у сферах поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування й організації харчування, творчості, мистецтва та розваг, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 68,1% від середнього рівня по економіці.
Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 113,1% (в Україні – 113,0%).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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