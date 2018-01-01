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У Луцьку горіла вантажівка. ВІДЕО

У Луцьку горіла вантажівка. ВІДЕО
У Луцьку в районі цукрового заводу загорілась вантажівка.

Ситуацію на відео зафіксував Максим Никитюк і виклав у спільноті "АвтоАндони Луцька" у Facebook.

Як зазначив Максим Никитюк, подія трапилася у мікрорайоні Вересневе. Зокрема, загорілася кабіна вантажівки.

Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі ДСНС Волині, на інцидент пожежників не викликали. Тому, ймовірно, займання ліквідували працівники заводу власними силами, залучивши до цього пожежний автомобіль.

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Теги: пожежа, Луцьк, вантажівка
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