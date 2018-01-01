У Луцьку горіла вантажівка. ВІДЕО





Ситуацію на відео зафіксував Максим Никитюк і виклав у спільноті "АвтоАндони Луцька" у Facebook.



Як зазначив Максим Никитюк, подія трапилася у мікрорайоні Вересневе. Зокрема, загорілася кабіна вантажівки.



Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у прес-службі ДСНС Волині, на інцидент пожежників не викликали. Тому, ймовірно, займання ліквідували працівники заводу власними силами, залучивши до цього пожежний автомобіль.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в районі цукрового заводу загорілась вантажівка.Ситуацію на відео зафіксував Максим Никитюк і виклав у спільноті "АвтоАндони Луцька" у Facebook.Як зазначив Максим Никитюк, подія трапилася у мікрорайоні Вересневе. Зокрема, загорілася кабіна вантажівки.Як розповілиу прес-службі ДСНС Волині, на інцидент пожежників не викликали. Тому, ймовірно, займання ліквідували працівники заводу власними силами, залучивши до цього пожежний автомобіль.

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