На Волині викрили «ліву» заправку

В Устилузі викрили незаконну автозаправку.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.В рамках розслідування провадження із залученням співробітників Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та Володимир-Волинського міськрайвідділу Управління Служби безпеки України в області 7 грудня провели слідчі дії, в ході яких виявили факти нелегальної реалізації нафтопродуктів на території міста Устилуг.Під час проведення огляду вилучено близько однієї тонни дизпалива та пристрій для заправки транспортних засобів (насос, лічильник і пістолет), а також ємність для зберігання дизпалива.Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно, проводяться інші невідкладні слідчі дії.Загалом з листопада поточного року на території Володимир-Волинського району припинили діяльність 4 нелегальних АЗС.