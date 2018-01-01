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На Волині викрили «ліву» заправку

На Волині викрили «ліву» заправку
В Устилузі викрили незаконну автозаправку.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

В рамках розслідування провадження із залученням співробітників Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та Володимир-Волинського міськрайвідділу Управління Служби безпеки України в області 7 грудня провели слідчі дії, в ході яких виявили факти нелегальної реалізації нафтопродуктів на території міста Устилуг.

Під час проведення огляду вилучено близько однієї тонни дизпалива та пристрій для заправки транспортних засобів (насос, лічильник і пістолет), а також ємність для зберігання дизпалива.

Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно, проводяться інші невідкладні слідчі дії.

Загалом з листопада поточного року на території Володимир-Волинського району припинили діяльність 4 нелегальних АЗС.

На Волині викрили «ліву» заправку
На Волині викрили «ліву» заправку

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Теги: АЗС, прокуратура, кримінал
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