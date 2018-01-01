На Волині викрили «ліву» заправку
Сьогодні, 16:57
В Устилузі викрили незаконну автозаправку.
Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
В рамках розслідування провадження із залученням співробітників Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та Володимир-Волинського міськрайвідділу Управління Служби безпеки України в області 7 грудня провели слідчі дії, в ході яких виявили факти нелегальної реалізації нафтопродуктів на території міста Устилуг.
Під час проведення огляду вилучено близько однієї тонни дизпалива та пристрій для заправки транспортних засобів (насос, лічильник і пістолет), а також ємність для зберігання дизпалива.
Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно, проводяться інші невідкладні слідчі дії.
Загалом з листопада поточного року на території Володимир-Волинського району припинили діяльність 4 нелегальних АЗС.
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Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
В рамках розслідування провадження із залученням співробітників Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та Володимир-Волинського міськрайвідділу Управління Служби безпеки України в області 7 грудня провели слідчі дії, в ході яких виявили факти нелегальної реалізації нафтопродуктів на території міста Устилуг.
Під час проведення огляду вилучено близько однієї тонни дизпалива та пристрій для заправки транспортних засобів (насос, лічильник і пістолет), а також ємність для зберігання дизпалива.
Вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно, проводяться інші невідкладні слідчі дії.
Загалом з листопада поточного року на території Володимир-Волинського району припинили діяльність 4 нелегальних АЗС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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