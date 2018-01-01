На Волині масово обкрадають автівки

Кількість зареєстрованих крадіжок з автомобілів у Луцьку та районі у 2018 році перевищила 200.Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.Лише останніми днями, проникнувши через розбите скло в авто, припарковане біля готелю "Профспілковий", злодії викрали з нього гаманець з 5 тис. грн. та інші цінності, завдавши власнику майнової шкоди на 6 тис. грн.Із салону вантажівки, яку водій залишив відчиненою під одним із магазинів на вулиці Клима Савура у Луцьку, спритний злочинець викрав мобільний телефон вартістю 3 тис. грн.Із незамкнутих автівок злочинці поцупили залишені в салонах чоловічу сумку з грішми і телефоном, завдавши власнику матеріальної шкоди на суму 22800 грн., та жіночу сумочку з грішми й двома телефонами, завдавши власниці шкоди на 10 тис. грн.Проте, зазначають у прес-службі прокуратури, ці злочини можна було попередити, дотримуючись простих правил:- Обладнати автомобіль протиугінними приладами.- Не залишати авто незамкненим без нагляду.- На вулиці ставити автомобіль лише в освітлених місцях.- Не залишати в авто магнітолу, відеореєстратор, техніку та іншіцінні речі, а також особисті документи і готівку, навіть якщо відлучаєтеся ненадовго.Прокуратура звертається до автовласників з проханням подвоїтипильність у час зимових свят, коли транспортні засоби надовго залишаються без нагляду під торговими й розважальними центрами та закладами харчування.Якщо ваш автомобіль все ж таки обікрали – не торкайтесьтранспортного засобу і в жодному разі не сідайте за кермо. Одразутелефонуйте «102». Оглядаючи пошкодження автомобіля або наявність особистих речей – ви знищуєте всі речові докази і мінімізуєте шансивстановити злочинця.