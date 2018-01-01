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На Закарпатті водій навмисно в'їхав у натовп і вбив рідну сестру

На Закарпатті водій навмисно в'їхав у натовп і вбив рідну сестру
На Закарпатті водій в'їхав у натовп: є загибла та поранені.

Як з’ясували поліцейські, 35-річний мешканець міста Виноградів, на ґрунті неприязних відносин умисно здійснив наїзд автомобілем на свою 34-річну рідну сестру, - інформує поліція Закарпатської області.

Поряд з жінкою на вулиці перебувало ще четверо місцевих жителів – співмешканець потерпілої та сусіди. Усі вони внаслідок зіткнення з машиною отримали тілесні ушкодження середньої та легкої ступенів важкості. Жінка від отриманих травм померла у реанімаційному відділені лікарні.

За фактом умисного вбивства правоохоронці проводять розслідування.

У суді підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Після внесення зазначеної суми чоловіка відпустили з-під варти за місцем свого проживання. У справі триває слідство.


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Теги: аварія, Закарпаття
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