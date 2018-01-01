У «Premier City» влаштують додаткові сеанси фільму «Скажене весілля»*
Сьогодні, 12:09
У кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity» додаткові сеанси фільму «Скажене весілля».
Якщо Ви не встигли ще переглянути фільм або хочеш це зробити ще раз - запрошуємо на сеанси об 18:30 з 8 до 12 грудня у кінотеатрі «Premier City»!
Квитки за посиланням: https://vkino.ua/ua/show/7176-skazhene-vesillya/lutsk/premiercity
Чекаємо Вас у найкращому кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»!
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Якщо Ви не встигли ще переглянути фільм або хочеш це зробити ще раз - запрошуємо на сеанси об 18:30 з 8 до 12 грудня у кінотеатрі «Premier City»!
Квитки за посиланням: https://vkino.ua/ua/show/7176-skazhene-vesillya/lutsk/premiercity
Чекаємо Вас у найкращому кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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