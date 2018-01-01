У «Premier City» влаштують додаткові сеанси фільму «Скажене весілля»*





Якщо Ви не встигли ще переглянути фільм або хочеш це зробити ще раз - запрошуємо на сеанси об 18:30 з 8 до 12 грудня у кінотеатрі «Premier City»!



Квитки за посиланням:



Чекаємо Вас у найкращому кінотеатрі «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity»!



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