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«Промені» покажуть виставу для діток*

«Промені» покажуть виставу для діток*
28 грудня у «Промені» відбудеться передноворічна вистава для діток «Щенята рятують новий рік».

Всі ми, навіть дорослі, чекаємо на Новий рік – час, коли казковий настрій входить в наш будинок і дарує незабутні пригоди! Що вже говорити про найменших? Адже вони по-справжньому вірять у передноворічні чудеса і новорічну казку! І подарувати таку казку своїй дитині - простіше простого! А якщо головними героями будуть улюблені персонажі - Щенячий патруль - радості дітей не буде меж!

Зовсім не секрет, що відважні щенята-рятувальники із щенячого патрулю завжди і будь-кому готові прийти на допомогу – серед врятованих ними кого тільки не було! Але, як і інші малюки, щенята дуже чекають Нового року і готуються його святкувати: прикрашають свої будинки в Бухті Пригод. Напевно, за декілька днів до свята нікого не доведеться рятувати – можна відмінно повеселитися і не думати про роботу.

Але не все так просто - на допомогу кличе не хто-небудь, а сам Новий рік! Що з ним сталося? Чому він не може вчасно наступити? І як веселі щенята рятуватимуть свято? Про все це ви дізнаєтеся, відвідавши виставу для дітей «Щенячий патруль рятує Новий рік».

Яскравий, галасливий, барвистий і дуже веселий спектакль - саме те, що потрібно малюкам! Подаруйте дітям незабутнє новорічне свято! Казка зовсім близько!

Тривалість: 50-55 хв
Вік: 2-10 років
Квитки можна придбати за посиланням: http://bit.ly/2qWmBBv

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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