Показали, як на волинському озері укріпили берег





Про це йдеться на сторінці санаторію “Лісова пісня” у Facebook, - пише



Проект “Збережемо красу озера Пісочне Шацького району” спільно реалізовували ініціативна група села Гаївка за кошти Волинської облради при співфінансуванні санаторію “Лісова пісня”.



Загальна вартість проекту – 100 тисяч гривень ( обласна рада виділила 88 тисяч гривень, решту суми збирали жителі села (2 тисячі грн.), ще 10 тисяч грн. виділив санаторій “Лісова пісня”).



Берегову лінію укріпили конструкціями з бетонних блоків, на яких розташували зручні деревинні лавочки довжиною від 2,4 м до 7,2 метрів, зробити декоративну штукатурку цих конструкцій та пофарбували у різноманітні кольори.



Роботи по реалізації проекту дозволили одночасно досягли декількох цілей: укріпити берегову лінію, створити додаткові місця відпочинку безпосередньо біля води, покращити естетичний вигляд пляжу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Гаївка на озері Пісочне Шацького району укріпили берегову лінію.Про це йдеться на сторінці санаторію “Лісова пісня” у Facebook, - пише Кордон Проект “Збережемо красу озера Пісочне Шацького району” спільно реалізовували ініціативна група села Гаївка за кошти Волинської облради при співфінансуванні санаторію “Лісова пісня”.Загальна вартість проекту – 100 тисяч гривень ( обласна рада виділила 88 тисяч гривень, решту суми збирали жителі села (2 тисячі грн.), ще 10 тисяч грн. виділив санаторій “Лісова пісня”).Берегову лінію укріпили конструкціями з бетонних блоків, на яких розташували зручні деревинні лавочки довжиною від 2,4 м до 7,2 метрів, зробити декоративну штукатурку цих конструкцій та пофарбували у різноманітні кольори.Роботи по реалізації проекту дозволили одночасно досягли декількох цілей: укріпити берегову лінію, створити додаткові місця відпочинку безпосередньо біля води, покращити естетичний вигляд пляжу.

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