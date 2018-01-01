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Показали, як на волинському озері укріпили берег

Показали, як на волинському озері укріпили берег
У селі Гаївка на озері Пісочне Шацького району укріпили берегову лінію.

Про це йдеться на сторінці санаторію “Лісова пісня” у Facebook, - пише Кордон.

Проект “Збережемо красу озера Пісочне Шацького району” спільно реалізовували ініціативна група села Гаївка за кошти Волинської облради при співфінансуванні санаторію “Лісова пісня”.

Загальна вартість проекту – 100 тисяч гривень ( обласна рада виділила 88 тисяч гривень, решту суми збирали жителі села (2 тисячі грн.), ще 10 тисяч грн. виділив санаторій “Лісова пісня”).

Берегову лінію укріпили конструкціями з бетонних блоків, на яких розташували зручні деревинні лавочки довжиною від 2,4 м до 7,2 метрів, зробити декоративну штукатурку цих конструкцій та пофарбували у різноманітні кольори.

Роботи по реалізації проекту дозволили одночасно досягли декількох цілей: укріпити берегову лінію, створити додаткові місця відпочинку безпосередньо біля води, покращити естетичний вигляд пляжу.

Показали, як на волинському озері укріпили берег
Показали, як на волинському озері укріпили берег

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Теги: Пісочне, укріплення, берег
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