Показали, як на волинському озері укріпили берег
Сьогодні, 17:40
У селі Гаївка на озері Пісочне Шацького району укріпили берегову лінію.
Про це йдеться на сторінці санаторію “Лісова пісня” у Facebook, - пише Кордон.
Проект “Збережемо красу озера Пісочне Шацького району” спільно реалізовували ініціативна група села Гаївка за кошти Волинської облради при співфінансуванні санаторію “Лісова пісня”.
Загальна вартість проекту – 100 тисяч гривень ( обласна рада виділила 88 тисяч гривень, решту суми збирали жителі села (2 тисячі грн.), ще 10 тисяч грн. виділив санаторій “Лісова пісня”).
Берегову лінію укріпили конструкціями з бетонних блоків, на яких розташували зручні деревинні лавочки довжиною від 2,4 м до 7,2 метрів, зробити декоративну штукатурку цих конструкцій та пофарбували у різноманітні кольори.
Роботи по реалізації проекту дозволили одночасно досягли декількох цілей: укріпити берегову лінію, створити додаткові місця відпочинку безпосередньо біля води, покращити естетичний вигляд пляжу.
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Про це йдеться на сторінці санаторію “Лісова пісня” у Facebook, - пише Кордон.
Проект “Збережемо красу озера Пісочне Шацького району” спільно реалізовували ініціативна група села Гаївка за кошти Волинської облради при співфінансуванні санаторію “Лісова пісня”.
Загальна вартість проекту – 100 тисяч гривень ( обласна рада виділила 88 тисяч гривень, решту суми збирали жителі села (2 тисячі грн.), ще 10 тисяч грн. виділив санаторій “Лісова пісня”).
Берегову лінію укріпили конструкціями з бетонних блоків, на яких розташували зручні деревинні лавочки довжиною від 2,4 м до 7,2 метрів, зробити декоративну штукатурку цих конструкцій та пофарбували у різноманітні кольори.
Роботи по реалізації проекту дозволили одночасно досягли декількох цілей: укріпити берегову лінію, створити додаткові місця відпочинку безпосередньо біля води, покращити естетичний вигляд пляжу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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