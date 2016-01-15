У Луцьку знедолені діти разом писали листа святому Миколаю

У Луцьку діти із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, взяли участь у спільному написанні та оформленні листа Святому Миколаю.Про це повідомили в управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.Аби нагадати малюкам, що Святий Миколай надзвичайно добрий та справедливий і пам’ятає про кожну дитину, управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради спільно з греко-католицьким монастирем святого Василія Великого організувало благодійну акцію «Напиши листа Святому Миколаю».6 грудня цього року 20 дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, взяли участь у спільному написанні та оформленні листа Святому Миколаю.Дівчатка та хлопчики в листах розповіли про свої добрі вчинки та справи, висловили свої заповітні бажання та мрії.Листи дітей різнились один від одного, однак усіх їх об'єднувала велика потреба батьківської доброти, тепла, уваги і любові.