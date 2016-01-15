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У Луцьку знедолені діти разом писали листа святому Миколаю

У Луцьку знедолені діти разом писали листа святому Миколаю
У Луцьку діти із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, взяли участь у спільному написанні та оформленні листа Святому Миколаю.

Про це повідомили в управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Аби нагадати малюкам, що Святий Миколай надзвичайно добрий та справедливий і пам’ятає про кожну дитину, управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Луцької міської ради спільно з греко-католицьким монастирем святого Василія Великого організувало благодійну акцію «Напиши листа Святому Миколаю».

6 грудня цього року 20 дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, взяли участь у спільному написанні та оформленні листа Святому Миколаю.

Дівчатка та хлопчики в листах розповіли про свої добрі вчинки та справи, висловили свої заповітні бажання та мрії.

Листи дітей різнились один від одного, однак усіх їх об'єднувала велика потреба батьківської доброти, тепла, уваги і любові.
У Луцьку знедолені діти разом писали листа святому Миколаю
У Луцьку знедолені діти разом писали листа святому Миколаю
У Луцьку знедолені діти разом писали листа святому Миколаю
У Луцьку знедолені діти разом писали листа святому Миколаю
У Луцьку знедолені діти разом писали листа святому Миколаю


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Теги: діти, допомога, Свято, Миколай
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