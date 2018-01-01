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Скільки волинських сімей цьогоріч отримали субсидії

Скільки волинських сімей цьогоріч отримали субсидії
У січні–жовтні цього року субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначили 111,3 тис. домогосподарств.

Із них у міських поселеннях – 61,8 тис. сімей, у сільській місцевості – 49,5 тис. домогосподарств, - повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–жовтні становила 32,5 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 21,4 млн.грн, у сільській місцевості – 11,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні п.р. становив 485,3 грн (у жовтні 2017р. – 240,8 грн).

Крім того, у січні–жовтні 28,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 24,3 тис. домогосподарств.

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Теги: гроші, субсидії, статистика
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