Зима у волинській глибинці. ФОТО
Сьогодні, 18:25
У мережі з'явилися зимові фото волинського села на кордоні з Польщею.
Про це пише ВолиньUA.
Село Чорників Володимир-Волинського району сусідить з Польщею. Це тихий та спокій населених пункт, в якому проживають до 200 мешканців.
Від Володимира-Волинського Чорників відділяє 21 кілометр.
І в цій тиші та спокої, оповитій снігом кореспондент видання зробив кілька фото цього села, яке загубилося у волинському прикордонні.
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Про це пише ВолиньUA.
Село Чорників Володимир-Волинського району сусідить з Польщею. Це тихий та спокій населених пункт, в якому проживають до 200 мешканців.
Від Володимира-Волинського Чорників відділяє 21 кілометр.
І в цій тиші та спокої, оповитій снігом кореспондент видання зробив кілька фото цього села, яке загубилося у волинському прикордонні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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