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Зима у волинській глибинці. ФОТО

Зима у волинській глибинці. ФОТО
У мережі з'явилися зимові фото волинського села на кордоні з Польщею.

Про це пише ВолиньUA.

Село Чорників Володимир-Волинського району сусідить з Польщею. Це тихий та спокій населених пункт, в якому проживають до 200 мешканців.

Від Володимира-Волинського Чорників відділяє 21 кілометр.

І в цій тиші та спокої, оповитій снігом кореспондент видання зробив кілька фото цього села, яке загубилося у волинському прикордонні.

Зима у волинській глибинці. ФОТО
Зима у волинській глибинці. ФОТО
Зима у волинській глибинці. ФОТО
Зима у волинській глибинці. ФОТО
Зима у волинській глибинці. ФОТО
Зима у волинській глибинці. ФОТО
Зима у волинській глибинці. ФОТО
Зима у волинській глибинці. ФОТО
Зима у волинській глибинці. ФОТО
Зима у волинській глибинці. ФОТО

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Теги: зима, фото
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