Зима у волинській глибинці. ФОТО





Про це пише



Село Чорників Володимир-Волинського району сусідить з Польщею. Це тихий та спокій населених пункт, в якому проживають до 200 мешканців.



Від Володимира-Волинського Чорників відділяє 21 кілометр.



І в цій тиші та спокої, оповитій снігом кореспондент видання зробив кілька фото цього села, яке загубилося у волинському прикордонні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилися зимові фото волинського села на кордоні з Польщею.Про це пише ВолиньUA Село Чорників Володимир-Волинського району сусідить з Польщею. Це тихий та спокій населених пункт, в якому проживають до 200 мешканців.Від Володимира-Волинського Чорників відділяє 21 кілометр.І в цій тиші та спокої, оповитій снігом кореспондент видання зробив кілька фото цього села, яке загубилося у волинському прикордонні.

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