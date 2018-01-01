Неуважні волинські водії стали жертвами негоди на дорогах. ФОТО
Сьогодні, 19:04
Через складні погодні умови на Волині чимало водіїв потрапили в ДТП.
Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Неуважність, недотримання дистанції та інтервалу, порушення правил дорожнього руху при маневруванні і розворотах, - через ці та інші причини сьогодні лише в Луцьку зафіксували 16 аварій.
Як повідомив командир 4 роти Олександр Оліферчук, одна автопригода була з потерпілим, дві – з залишенням місця ДТП, у 8 випадках водії розійшлись за європротоколом, ще 5 – оформляли наші інспектори.
Окрім того, ДТП трапились і на інших ділянках обслуговування патрульної поліції – в с. Забороль, неподалік Волі Любитівської, поблизу Рокинь – летальний наслідок, а також дві в Ковелі.
"Уважно перегляньте ці фото: гадаємо, ніхто не хоче бути на місці водіїв, чиї автомобілі зазнали таких механічних ушкоджень.
Схожі дорожньо-транспортні пригоди не лише створюють неприємності водіям, а й ускладнюють рух іншого транспорту, спричиняють нервові стреси та втрату часу і коштів. Тож перед виїздом враховуйте погодні умови та будьте обережні!" - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.
Неуважність, недотримання дистанції та інтервалу, порушення правил дорожнього руху при маневруванні і розворотах, - через ці та інші причини сьогодні лише в Луцьку зафіксували 16 аварій.
Як повідомив командир 4 роти Олександр Оліферчук, одна автопригода була з потерпілим, дві – з залишенням місця ДТП, у 8 випадках водії розійшлись за європротоколом, ще 5 – оформляли наші інспектори.
Окрім того, ДТП трапились і на інших ділянках обслуговування патрульної поліції – в с. Забороль, неподалік Волі Любитівської, поблизу Рокинь – летальний наслідок, а також дві в Ковелі.
"Уважно перегляньте ці фото: гадаємо, ніхто не хоче бути на місці водіїв, чиї автомобілі зазнали таких механічних ушкоджень.
Схожі дорожньо-транспортні пригоди не лише створюють неприємності водіям, а й ускладнюють рух іншого транспорту, спричиняють нервові стреси та втрату часу і коштів. Тож перед виїздом враховуйте погодні умови та будьте обережні!" - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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