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Неуважні волинські водії стали жертвами негоди на дорогах. ФОТО

Неуважні волинські водії стали жертвами негоди на дорогах. ФОТО
Через складні погодні умови на Волині чимало водіїв потрапили в ДТП.

Про це повідомили у прес-службі волинських патрульних.

Неуважність, недотримання дистанції та інтервалу, порушення правил дорожнього руху при маневруванні і розворотах, - через ці та інші причини сьогодні лише в Луцьку зафіксували 16 аварій.

Як повідомив командир 4 роти Олександр Оліферчук, одна автопригода була з потерпілим, дві – з залишенням місця ДТП, у 8 випадках водії розійшлись за європротоколом, ще 5 – оформляли наші інспектори.

Окрім того, ДТП трапились і на інших ділянках обслуговування патрульної поліції – в с. Забороль, неподалік Волі Любитівської, поблизу Рокинь – летальний наслідок, а також дві в Ковелі.

"Уважно перегляньте ці фото: гадаємо, ніхто не хоче бути на місці водіїв, чиї автомобілі зазнали таких механічних ушкоджень.
Схожі дорожньо-транспортні пригоди не лише створюють неприємності водіям, а й ускладнюють рух іншого транспорту, спричиняють нервові стреси та втрату часу і коштів. Тож перед виїздом враховуйте погодні умови та будьте обережні!" - йдеться у повідомленні.

Неуважні волинські водії стали жертвами негоди на дорогах. ФОТО
Неуважні волинські водії стали жертвами негоди на дорогах. ФОТО
Неуважні волинські водії стали жертвами негоди на дорогах. ФОТО
Неуважні волинські водії стали жертвами негоди на дорогах. ФОТО
Неуважні волинські водії стали жертвами негоди на дорогах. ФОТО
Неуважні волинські водії стали жертвами негоди на дорогах. ФОТО
Неуважні волинські водії стали жертвами негоди на дорогах. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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