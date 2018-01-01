Старе місто в Луцьку засипало снігом. ФОТО





Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай.



"Луцьк. Заповідник. Сніг іде..." - коротко підписав фотодобірку майстер.



Нагадаємо, 7 грудня



Ще зранку 7-го грудня у Луцьку нічого не віщувало снігопаду - місто прокидалося під лагідні промені зимового сонця. Однак опівдні землю накрило пухке покривало з маленьких сніжинок.



А от водіїв, здається, зима застала зненацька: лише за кілька годин в місті трапився з десяток



До слова, засніжило не лише в Луцьку, а й в





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилися світлини засніженого Старого міста.Їх у Facebook опублікував волинський фотограф"Луцьк. Заповідник. Сніг іде..." - коротко підписав фотодобірку майстер.Нагадаємо, 7 грудня місто закрила снігова ковдра Ще зранку 7-го грудня у Луцьку нічого не віщувало снігопаду - місто прокидалося під лагідні промені зимового сонця. Однак опівдні землю накрило пухке покривало з маленьких сніжинок.А от водіїв, здається, зима застала зненацька: лише за кілька годин в місті трапився з десяток аварій До слова, засніжило не лише в Луцьку, а й в інших населених пунктах області

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