Старе місто в Луцьку засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 19:17
У мережі з'явилися світлини засніженого Старого міста.
Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай.
"Луцьк. Заповідник. Сніг іде..." - коротко підписав фотодобірку майстер.
Нагадаємо, 7 грудня місто закрила снігова ковдра.
Ще зранку 7-го грудня у Луцьку нічого не віщувало снігопаду - місто прокидалося під лагідні промені зимового сонця. Однак опівдні землю накрило пухке покривало з маленьких сніжинок.
А от водіїв, здається, зима застала зненацька: лише за кілька годин в місті трапився з десяток аварій.
До слова, засніжило не лише в Луцьку, а й в інших населених пунктах області.
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Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай.
"Луцьк. Заповідник. Сніг іде..." - коротко підписав фотодобірку майстер.
Нагадаємо, 7 грудня місто закрила снігова ковдра.
Ще зранку 7-го грудня у Луцьку нічого не віщувало снігопаду - місто прокидалося під лагідні промені зимового сонця. Однак опівдні землю накрило пухке покривало з маленьких сніжинок.
А от водіїв, здається, зима застала зненацька: лише за кілька годин в місті трапився з десяток аварій.
До слова, засніжило не лише в Луцьку, а й в інших населених пунктах області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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