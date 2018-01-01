вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Старе місто в Луцьку засипало снігом. ФОТО

Старе місто в Луцьку засипало снігом. ФОТО
У мережі з'явилися світлини засніженого Старого міста.

Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай.

"Луцьк. Заповідник. Сніг іде..." - коротко підписав фотодобірку майстер.

Нагадаємо, 7 грудня місто закрила снігова ковдра.

Ще зранку 7-го грудня у Луцьку нічого не віщувало снігопаду - місто прокидалося під лагідні промені зимового сонця. Однак опівдні землю накрило пухке покривало з маленьких сніжинок.

А от водіїв, здається, зима застала зненацька: лише за кілька годин в місті трапився з десяток аварій.

До слова, засніжило не лише в Луцьку, а й в інших населених пунктах області.

Старе місто в Луцьку засипало снігом. ФОТО
Старе місто в Луцьку засипало снігом. ФОТО
Старе місто в Луцьку засипало снігом. ФОТО
Старе місто в Луцьку засипало снігом. ФОТО
Старе місто в Луцьку засипало снігом. ФОТО
Старе місто в Луцьку засипало снігом. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фото, Віктор Чухрай
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Старе місто в Луцьку засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 19:17
У Луцьку продавали нелегальний алкоголь. ФОТО
Сьогодні, 19:14
Неуважні волинські водії стали жертвами негоди на дорогах. ФОТО
Сьогодні, 19:04
Як район на Волині заробляє на лісових скарбах
Сьогодні, 19:00
Середня зарплата на Волині – понад 7 тисяч гривень
Сьогодні, 18:43
Схожі новини
Краєвиди луцького Стиру 30-річної давнини. РЕТРОФОТО Краєвиди луцького Стиру 30-річної давнини. РЕТРОФОТО
27 листопад, 09:38
Морозний ранок у Луцьку: атмосферні фото Морозний ранок у Луцьку: атмосферні фото
19 листопад, 09:37
Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото Осінній привіт від мавок: чарівний луцький парк на фото
11 листопад, 11:45
Листопад у Луцьку: соковиті фото Листопад у Луцьку: соковиті фото
06 листопад, 10:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Старе місто в Луцьку засипало снігом. ФОТО
Сьогодні, 19:17
 0
У Луцьку продавали нелегальний алкоголь. ФОТО
Сьогодні, 19:14
 0
Неуважні волинські водії стали жертвами негоди на дорогах. ФОТО
Сьогодні, 19:04
 0
Як район на Волині заробляє на лісових скарбах
Сьогодні, 19:00
 0
Середня зарплата на Волині – понад 7 тисяч гривень
Сьогодні, 18:43
 0
Медіа
відео
1/8