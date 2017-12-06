У Ковелі п'яний чоловік знущався з дружини та дітей

Ковельчанина затримали за домашнє насильство.7 грудня ввечері ковельські інспектори отримали виклик про домашнє насильство, - повідомили у прес-службі волинських патрульних.Прибувши на місце події, по вулиці Холмській, встановили, що 50-річний чоловік, будучи нетверезим, вчинив домашнє насильство щодо співмешканки та двох малолітніх дітей.Він висловлювався нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою, чим спричинив моральні страждання потерпілим.Перевіривши його по базі, патрульні встановили, що той неодноразово притягався до адміністративної відповідальності, у тому числі, і за домашнє насильство.Сьогодні на нього оформили протокол за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП. Суд, який відбудеться 21 грудня, прийме рішення, чи призначити кривднику громадські роботи, чи адміністративний арешт до 15 діб.