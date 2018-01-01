Лучанин заробив протокол за багаття біля дитсадка. ФОТО





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



Не дивлячись на морозну погоду, лучани продовжують спалювати гілля, яке не встигли утилізувати восени.



За порушення Правил благоустрою Луцька інспектори покарали адмінпротоколами мешканця вулиці Баранова, 64а та сторожа дошкільного навчального закладу #14, який розвів багаття на території освітньої установи.



На порушників склали протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два адміністративні протоколи склали луцькі муніципали на громадян, які розводили багаття на територіях загального користування.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Не дивлячись на морозну погоду, лучани продовжують спалювати гілля, яке не встигли утилізувати восени.За порушення Правил благоустрою Луцька інспектори покарали адмінпротоколами мешканця вулиці Баранова, 64а та сторожа дошкільного навчального закладу #14, який розвів багаття на території освітньої установи.На порушників склали протоколи за ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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