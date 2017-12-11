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З’явилося відео падіння головної ялинки Нововолинська

З’явилося відео падіння головної ялинки Нововолинська
Оприлюднили відео про те, як обвалилася центральна ялинка Нововолинська, коли її встановлювали.

Про це повідомляє Перший.

Нагадаємо, 7 грудня у Нововолинську навпроти міської ради встановили центральну ялинку міста. Однак стовбур тріснув, і верхівка дерева обвалилася.





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Теги: ялинка, Нововолинськ
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