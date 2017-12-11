З’явилося відео падіння головної ялинки Нововолинська





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Нагадаємо, 7 грудня у Нововолинську навпроти міської ради встановили центральну ялинку міста. Однак стовбур тріснув, і верхівка дерева обвалилася.











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