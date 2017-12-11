З’явилося відео падіння головної ялинки Нововолинська
Сьогодні, 21:16
Оприлюднили відео про те, як обвалилася центральна ялинка Нововолинська, коли її встановлювали.
Про це повідомляє Перший.
Нагадаємо, 7 грудня у Нововолинську навпроти міської ради встановили центральну ялинку міста. Однак стовбур тріснув, і верхівка дерева обвалилася.
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Про це повідомляє Перший.
Нагадаємо, 7 грудня у Нововолинську навпроти міської ради встановили центральну ялинку міста. Однак стовбур тріснув, і верхівка дерева обвалилася.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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