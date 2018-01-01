вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На території колишньої військової частини на Волині – масштабна пожежа, - ЗМІ

На території колишньої військової частини на Волині – масштабна пожежа, - ЗМІ
У Ковелі на вулиці Володимирській на території колишньої військової частини, де зараз діє приватна ремонтна база, трапилася пожежа.

Про це повідомляє Район. Ковель.

Очевидці пожежі розповідають про велике загоряння.

На території колишньої військової частини на Волині – масштабна пожежа, - ЗМІ


На перехресті вулиць утворився дорожній затор.

На місці пожежі працюють рятувальники і медики швидкої допомоги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Двобій на Волині: кіберполіція VS шахраї. ВІДЕО
Сьогодні, 22:09
На території колишньої військової частини на Волині – масштабна пожежа, - ЗМІ
Сьогодні, 21:34
З’явилося відео падіння головної ялинки Нововолинська
Сьогодні, 21:16
Новий сімейний клуб англійської у «Промені» розпочав набір на навчання*
Сьогодні, 21:09
Лучанин заробив протокол за багаття біля дитсадка. ФОТО
Сьогодні, 20:46
Схожі новини
У Нововолинську горіла фотостудія У Нововолинську горіла фотостудія
06 грудень, 12:33
Старенький волинянин потрапив до лікарні через пустощі з вогнем Старенький волинянин потрапив до лікарні через пустощі з вогнем
03 грудень, 15:45
У Ковелі через несправну піч згоріла хата У Ковелі через несправну піч згоріла хата
03 грудень, 12:10
На Волині матір з дитиною отруїлися чадним газом На Волині матір з дитиною отруїлися чадним газом
03 грудень, 10:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Двобій на Волині: кіберполіція VS шахраї. ВІДЕО
Сьогодні, 22:09
 0
На території колишньої військової частини на Волині – масштабна пожежа, - ЗМІ
Сьогодні, 21:34
 0
З’явилося відео падіння головної ялинки Нововолинська
Сьогодні, 21:16
 0
Новий сімейний клуб англійської у «Промені» розпочав набір на навчання*
Сьогодні, 21:09
 0
Лучанин заробив протокол за багаття біля дитсадка. ФОТО
Сьогодні, 20:46
 0
Медіа
відео
1/8