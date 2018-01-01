На території колишньої військової частини на Волині – масштабна пожежа, - ЗМІ





Про це повідомляє



Очевидці пожежі розповідають про велике загоряння.







На перехресті вулиць утворився дорожній затор.



На місці пожежі працюють рятувальники і медики швидкої допомоги.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Володимирській на території колишньої військової частини, де зараз діє приватна ремонтна база, трапилася пожежа.Про це повідомляє Район. Ковель Очевидці пожежі розповідають про велике загоряння.На перехресті вулиць утворився дорожній затор.На місці пожежі працюють рятувальники і медики швидкої допомоги.

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