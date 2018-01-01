Двобій на Волині: кіберполіція VS шахраї. ВІДЕО
Сьогодні, 22:09
У кіберполіції на Волині стверджують, що шахраїв, які видурюють гроші через інтернет чи мобільний зв’язок, важко вивести на чисту воду.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Faacebook.
На Волині шахраї продовжують видурювати у людей гроші. За словами кіберполіцейського Василя Сірацького, для цього розсилають смс-повідомлення з інформацією про виграш авто чи блокування банківських карток.
Поліцейський зазначив, що розслідувати такі правопорушення важко.
Подробиці – у відео.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Faacebook.
На Волині шахраї продовжують видурювати у людей гроші. За словами кіберполіцейського Василя Сірацького, для цього розсилають смс-повідомлення з інформацією про виграш авто чи блокування банківських карток.
Поліцейський зазначив, що розслідувати такі правопорушення важко.
Подробиці – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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