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Двобій на Волині: кіберполіція VS шахраї. ВІДЕО

Двобій на Волині: кіберполіція VS шахраї. ВІДЕО
У кіберполіції на Волині стверджують, що шахраїв, які видурюють гроші через інтернет чи мобільний зв’язок, важко вивести на чисту воду.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Faacebook.

На Волині шахраї продовжують видурювати у людей гроші. За словами кіберполіцейського Василя Сірацького, для цього розсилають смс-повідомлення з інформацією про виграш авто чи блокування банківських карток.

Поліцейський зазначив, що розслідувати такі правопорушення важко.

Подробиці – у відео.



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Теги: шахраї, Волинь
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