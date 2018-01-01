Двобій на Волині: кіберполіція VS шахраї. ВІДЕО

У кіберполіції на Волині стверджують, що шахраїв, які видурюють гроші через інтернет чи мобільний зв’язок, важко вивести на чисту воду.Про це йдеться у повідомленні на сторінці UA: Волинь у соціальній мережі Faacebook.На Волині шахраї продовжують видурювати у людей гроші. За словами кіберполіцейського, для цього розсилають смс-повідомлення з інформацією про виграш авто чи блокування банківських карток.Поліцейський зазначив, що розслідувати такі правопорушення важко.Подробиці – у відео.