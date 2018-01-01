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Із крижаної пастки на Волині врятували пса. ФОТО

Із крижаної пастки на Волині врятували пса. ФОТО
У селищі Ратне на Волині врятували собаку, який заледве провалився під лід.

Про це інформує Перший.

Як повідомила начальник відділу управління ДСНС в області Ірина Варварук, пригода сталася під мостом на річці Прип’ять.

«Чергова варта виїхала, і за допомогою висувної драбини рятувальники дісталися до собаки. Однією рукою працівник ДСНС тримався за драбину, а у другій ніс собаку, вага якого – 20 кілограмів», – розповіла Ірина Варварук.

Фото порятунку собаки розмістила у Facebook місцева мешканка Леся Грінчук.

«Ранок розпочався з добрих справ. Браво рятувальникам, молодці!» –написала вона.


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Теги: рятувальники, Волинь
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