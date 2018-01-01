Із крижаної пастки на Волині врятували пса. ФОТО





Про це інформує



Як повідомила начальник відділу управління ДСНС в області Ірина Варварук, пригода сталася під мостом на річці Прип’ять.



«Чергова варта виїхала, і за допомогою висувної драбини рятувальники дісталися до собаки. Однією рукою працівник ДСНС тримався за драбину, а у другій ніс собаку, вага якого – 20 кілограмів», – розповіла Ірина Варварук.



Фото порятунку собаки розмістила у Facebook місцева мешканка Леся Грінчук.



«Ранок розпочався з добрих справ. Браво рятувальникам, молодці!» –написала вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Ратне на Волині врятували собаку, який заледве провалився під лід.Про це інформує Перший Як повідомила начальник відділу управління ДСНС в області, пригода сталася під мостом на річці Прип’ять.«Чергова варта виїхала, і за допомогою висувної драбини рятувальники дісталися до собаки. Однією рукою працівник ДСНС тримався за драбину, а у другій ніс собаку, вага якого – 20 кілограмів», – розповіла Ірина Варварук.Фото порятунку собаки розмістила у Facebook місцева мешканка«Ранок розпочався з добрих справ. Браво рятувальникам, молодці!» –написала вона.

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