Із крижаної пастки на Волині врятували пса. ФОТО
Сьогодні, 22:50
У селищі Ратне на Волині врятували собаку, який заледве провалився під лід.
Про це інформує Перший.
Як повідомила начальник відділу управління ДСНС в області Ірина Варварук, пригода сталася під мостом на річці Прип’ять.
«Чергова варта виїхала, і за допомогою висувної драбини рятувальники дісталися до собаки. Однією рукою працівник ДСНС тримався за драбину, а у другій ніс собаку, вага якого – 20 кілограмів», – розповіла Ірина Варварук.
Фото порятунку собаки розмістила у Facebook місцева мешканка Леся Грінчук.
«Ранок розпочався з добрих справ. Браво рятувальникам, молодці!» –написала вона.
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Про це інформує Перший.
Як повідомила начальник відділу управління ДСНС в області Ірина Варварук, пригода сталася під мостом на річці Прип’ять.
«Чергова варта виїхала, і за допомогою висувної драбини рятувальники дісталися до собаки. Однією рукою працівник ДСНС тримався за драбину, а у другій ніс собаку, вага якого – 20 кілограмів», – розповіла Ірина Варварук.
Фото порятунку собаки розмістила у Facebook місцева мешканка Леся Грінчук.
«Ранок розпочався з добрих справ. Браво рятувальникам, молодці!» –написала вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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