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Автор проекту «Рагу.лі» виступить у Луцьку

Автор проекту «Рагу.лі» виступить у Луцьку
Журналістка та блогерка Тетяна Микитенко виступить у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку.

Про це пише Район. Володимир-Волинський.

Тетяна Микитенко відома як авторка проекту Рагу.лі, а також є головною редакторкою онлайн-платформи «Ісландія», ведучою проектів «Школа корупції» та «Агенція Медійної Безпеки». До того ж працює в англійській редакції Всесвітньої служби Українського радіо і є співзасновницею онлайн-музею дитячих книжок «Читанка».

На West Media Forum, який відбудеться 15 грудня, готує виступ на тему: «Один у полі воїн? Як альтернативний погляд на звичне відкриває нові можливості».


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Теги: журналісти, Волинь
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