Автор проекту «Рагу.лі» виступить у Луцьку
Сьогодні, 07:19
Журналістка та блогерка Тетяна Микитенко виступить у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку.
Про це пише Район. Володимир-Волинський.
Тетяна Микитенко відома як авторка проекту Рагу.лі, а також є головною редакторкою онлайн-платформи «Ісландія», ведучою проектів «Школа корупції» та «Агенція Медійної Безпеки». До того ж працює в англійській редакції Всесвітньої служби Українського радіо і є співзасновницею онлайн-музею дитячих книжок «Читанка».
На West Media Forum, який відбудеться 15 грудня, готує виступ на тему: «Один у полі воїн? Як альтернативний погляд на звичне відкриває нові можливості».
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Про це пише Район. Володимир-Волинський.
Тетяна Микитенко відома як авторка проекту Рагу.лі, а також є головною редакторкою онлайн-платформи «Ісландія», ведучою проектів «Школа корупції» та «Агенція Медійної Безпеки». До того ж працює в англійській редакції Всесвітньої служби Українського радіо і є співзасновницею онлайн-музею дитячих книжок «Читанка».
На West Media Forum, який відбудеться 15 грудня, готує виступ на тему: «Один у полі воїн? Як альтернативний погляд на звичне відкриває нові можливості».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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