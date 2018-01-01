Автор проекту «Рагу.лі» виступить у Луцьку

Тетяна Микитенко виступить у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку.



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Тетяна Микитенко відома як авторка проекту Рагу.лі, а також є головною редакторкою онлайн-платформи «Ісландія», ведучою проектів «Школа корупції» та «Агенція Медійної Безпеки». До того ж працює в англійській редакції Всесвітньої служби Українського радіо і є співзасновницею онлайн-музею дитячих книжок «Читанка».



На West Media Forum, який відбудеться 15 грудня, готує виступ на тему: «Один у полі воїн? Як альтернативний погляд на звичне відкриває нові можливості».





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