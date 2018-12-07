«Я не народилася ні канцлером, ні головою партії»: Меркель покинула свій пост

Ангела Меркель покинула пост лідера партії Християнсько-демократичний союз.



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На пост претендували Аннегрет Крамп-Карренбауер, Фрідріх Мерц і Йенс Шпан. Пізніше стало відомо, що Аннегрет Крамп-Карренбауер змінила Меркель на чолі ХДС.



До слова, політик займала цю посаду протягом 18 років.



«Я не народилася ні канцлером, ні головою партії. Я завжди намагалася виконувати свою роботу по совісті. І я завжди знала, що настане день, коли я повинна буду її завершити. Це було честю для мене!» – закінчила свою промову Ангела Меркель.



Після цього делегати з’їзду аплодували Меркель майже 20 хвилин. Багато хто плакав, тримаючи плакати «Спасибі, шеф, за 18 років головування у ХДС».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Канцлер Німеччинипокинула пост лідера партії Християнсько-демократичний союз.Про це повідомляють Факти ICTV На пост претендували А. Пізніше стало відомо, що Аннегрет Крамп-Карренбауер змінила Меркель на чолі ХДС.До слова, політик займала цю посаду протягом 18 років.«Я не народилася ні канцлером, ні головою партії. Я завжди намагалася виконувати свою роботу по совісті. І я завжди знала, що настане день, коли я повинна буду її завершити. Це було честю для мене!» – закінчила свою промову Ангела Меркель.Після цього делегати з’їзду аплодували Меркель майже 20 хвилин. Багато хто плакав, тримаючи плакати «Спасибі, шеф, за 18 років головування у ХДС».

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