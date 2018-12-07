«Я не народилася ні канцлером, ні головою партії»: Меркель покинула свій пост
Сьогодні, 02:39
Канцлер Німеччини Ангела Меркель покинула пост лідера партії Християнсько-демократичний союз.
Про це повідомляють Факти ICTV.
На пост претендували Аннегрет Крамп-Карренбауер, Фрідріх Мерц і Йенс Шпан. Пізніше стало відомо, що Аннегрет Крамп-Карренбауер змінила Меркель на чолі ХДС.
До слова, політик займала цю посаду протягом 18 років.
«Я не народилася ні канцлером, ні головою партії. Я завжди намагалася виконувати свою роботу по совісті. І я завжди знала, що настане день, коли я повинна буду її завершити. Це було честю для мене!» – закінчила свою промову Ангела Меркель.
Після цього делегати з’їзду аплодували Меркель майже 20 хвилин. Багато хто плакав, тримаючи плакати «Спасибі, шеф, за 18 років головування у ХДС».
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Про це повідомляють Факти ICTV.
На пост претендували Аннегрет Крамп-Карренбауер, Фрідріх Мерц і Йенс Шпан. Пізніше стало відомо, що Аннегрет Крамп-Карренбауер змінила Меркель на чолі ХДС.
До слова, політик займала цю посаду протягом 18 років.
«Я не народилася ні канцлером, ні головою партії. Я завжди намагалася виконувати свою роботу по совісті. І я завжди знала, що настане день, коли я повинна буду її завершити. Це було честю для мене!» – закінчила свою промову Ангела Меркель.
Після цього делегати з’їзду аплодували Меркель майже 20 хвилин. Багато хто плакав, тримаючи плакати «Спасибі, шеф, за 18 років головування у ХДС».
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Коментарі 1
покине в 2021 тупі журналюгі
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