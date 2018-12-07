вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Я не народилася ні канцлером, ні головою партії»: Меркель покинула свій пост

«Я не народилася ні канцлером, ні головою партії»: Меркель покинула свій пост
Канцлер Німеччини Ангела Меркель покинула пост лідера партії Християнсько-демократичний союз.

Про це повідомляють Факти ICTV.

На пост претендували Аннегрет Крамп-Карренбауер, Фрідріх Мерц і Йенс Шпан. Пізніше стало відомо, що Аннегрет Крамп-Карренбауер змінила Меркель на чолі ХДС.

До слова, політик займала цю посаду протягом 18 років.

«Я не народилася ні канцлером, ні головою партії. Я завжди намагалася виконувати свою роботу по совісті. І я завжди знала, що настане день, коли я повинна буду її завершити. Це було честю для мене!» – закінчила свою промову Ангела Меркель.

Після цього делегати з’їзду аплодували Меркель майже 20 хвилин. Багато хто плакав, тримаючи плакати «Спасибі, шеф, за 18 років головування у ХДС».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ангела Меркель, Німеччина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
покине в 2021 тупі журналюгі
Відповісти
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Я не народилася ні канцлером, ні головою партії»: Меркель покинула свій пост
Сьогодні, 02:39
Військового прокурора в Луцьку звинуватили в рейдерстві. ФОТО
Сьогодні, 01:59
Депутат Волиньради отримав орден
Сьогодні, 00:44
8 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Із крижаної пастки на Волині врятували пса. ФОТО
07 грудень, 22:50
Схожі новини
У Німеччині на ходу загорівся потяг із пасажирами У Німеччині на ходу загорівся потяг із пасажирами
12 жовтень, 14:15
«Молоді хлопці від 20 до 30»: у Ковелі знайшли понад 200 останків німецьких солдат. ФОТО «Молоді хлопці від 20 до 30»: у Ковелі знайшли понад 200 останків німецьких солдат. ФОТО
05 жовтень, 11:54
На Волині знайшли масове захоронення німецьких солдат. ВІДЕО На Волині знайшли масове захоронення німецьких солдат. ВІДЕО
01 жовтень, 12:56
У Німеччині перекинувся автобус: постраждало 16 людей У Німеччині перекинувся автобус: постраждало 16 людей
17 серпень, 13:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Я не народилася ні канцлером, ні головою партії»: Меркель покинула свій пост
Сьогодні, 02:39
 0
Військового прокурора в Луцьку звинуватили в рейдерстві. ФОТО
Сьогодні, 01:59
 0
Депутат Волиньради отримав орден
Сьогодні, 00:44
 0
8 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Із крижаної пастки на Волині врятували пса. ФОТО
07 грудень, 22:50
 0
Медіа
відео
1/8