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На конкурсі краси у США одночасно перемогли мати і донька

На конкурсі краси у США одночасно перемогли мати і донька
В американському штаті Південна Дакота мати і дочку одночасно визнали королевами краси на міжнародному конкурсі.

Про це повідомляє Сегодня.

Мати чотирьох дітей Тіна Вілсон кілька років возила молодшу дочку Морган по конкурсах краси, поки не вирішила і сама вийти на подіум в минулому році. З другої спроби 56-річна жінка отримала корону переможниці і була удостоєна титулу «Місіс Південна Дакота».

На тому ж конкурсі 19-річна Морган взяла титул «Міс Південна Дакота». Але дівчина зізналася, що рада за матір куди більше, ніж за себе: «Найбільше мені в той день сподобалося дивитися на маму. Вона виглядала такою щасливою, впевненою і красивою».

Жінок підтримував батько сімейства – 49-річний ветеран-інвалід Скотт.

Після нагородження Тіна не могла стримати емоцій і зізналася, що ніколи не думала, що стане королевою краси – після випуску зі школи вона важила 136 кілограмів і дуже переживала через це. «Їжа була моїм демоном. Я не п'ю алкоголь і не курю, їжа була моєю втіхою. Мені подобався старий-добрий американський фастфуд: піца, пончики, «Макдоналдс», - розповіла жінка.

У 2009 році вона зробила операцію зі зменшення об'єму шлунку, почала вести здоровий спосіб життя, схудла на 72 кілограми за 10 місяців і з тих пір не набирала вагу. Тіна зазначила, що іноді старі комплекси переслідували її, але перемога в конкурсі допомогла їй назавжди розпрощатися з ними.

У конкурсі «Міс Південна Дакота» можуть брати участь дівчата і жінки від чотирьох до 56 років. Учасниці проходять приватне співбесіду з п'ятьма суддями, потім відповідають на питання на сцені, а також беруть участь в дефіле в спортивному костюмі і вечірній сукні.

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Теги: курйоз
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