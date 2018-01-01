Онуфрій втратить звання митрополита Київського, - Вселенський патріарх

Варфоломій направив на адресу митрополита УПЦ МП Онуфрія лист, в якому закликає його взяти участь в об'єднавчому Соборі, який має відбутися 15 грудня у Софіїському храмі.



Текст листа з українським перекладом опублікував митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко), - повідомляє



Верховний Патріарх в листі повідомляє, що митрополит Онуфрій «безсумнівно, може висунути свою кандидатуру як претендента на роль глави нової структури». В іншому випадку попередив, що його звання митрополита опиниться під загрозою.



Патріарх Варфоломій попереджає в листі Онуфрія, що в цей момент лише дозволяє йому бути митрополитом Київським «з поблажливості». Проте в разі його відмови від участі в Об’єднавчому Соборі Онуфрій перестане бути митрополитом Київським.



«Ми повідомляємо, що відразу після обрання Предстоятеля Української Церкви органом з участю духовенства і народу Ви, з еклезіологічної і канонічної точки зору більше не зможете носити цей титул, який Ви, так чи інакше, утримуєте сьогодні з порушенням визначень офіційних текстів 1686 року», - йдеться в документі.



Також глава Вселенського Патріархату закликав митрополита Онуфрія «виявитися на висоті обставин» і «увійти в спілкування з колишнім митрополитом Київським Філаретом і колишнім архієпископом Львівським Макарієм та іншими з ними, оскільки вони були у повній мірі відновлені нами у архієрействі, але не у своїх посадах і титулах». Патріарх Варфоломій заявив, що відновлення в сані «не є «легалізацією розколів», але є шансом вилікувати їх, як і у випадку з розколом, що мучить возлюблений український народ протягом трьох десятиліть».



Нагадаємо, предстоятель УПЦ МП Онуфрій заборонив духовенству брати участь в Об’єднавчому соборі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вселенський Патріархнаправив на адресу митрополита УПЦ МПлист, в якому закликає його взяти участь в об'єднавчому Соборі, який має відбутися 15 грудня у Софіїському храмі.Текст листа з українським перекладом опублікував митрополит УПЦ МП(Драбинко), - повідомляє Експрес Онлайн Верховний Патріарх в листі повідомляє, що митрополит Онуфрій «безсумнівно, може висунути свою кандидатуру як претендента на роль глави нової структури». В іншому випадку попередив, що його звання митрополита опиниться під загрозою.Патріарх Варфоломій попереджає в листі Онуфрія, що в цей момент лише дозволяє йому бути митрополитом Київським «з поблажливості». Проте в разі його відмови від участі в Об’єднавчому Соборі Онуфрій перестане бути митрополитом Київським.«Ми повідомляємо, що відразу після обрання Предстоятеля Української Церкви органом з участю духовенства і народу Ви, з еклезіологічної і канонічної точки зору більше не зможете носити цей титул, який Ви, так чи інакше, утримуєте сьогодні з порушенням визначень офіційних текстів 1686 року», - йдеться в документі.Також глава Вселенського Патріархату закликав митрополита Онуфрія «виявитися на висоті обставин» і «увійти в спілкування з колишнім митрополитом Київськимі колишнім архієпископом Львівськимта іншими з ними, оскільки вони були у повній мірі відновлені нами у архієрействі, але не у своїх посадах і титулах». Патріарх Варфоломій заявив, що відновлення в сані «не є «легалізацією розколів», але є шансом вилікувати їх, як і у випадку з розколом, що мучить возлюблений український народ протягом трьох десятиліть».Нагадаємо, предстоятель УПЦ МП Онуфрій заборонив духовенству брати участь в Об’єднавчому соборі

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