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Онуфрій втратить звання митрополита Київського, - Вселенський патріарх

Онуфрій втратить звання митрополита Київського, - Вселенський патріарх
Вселенський Патріарх Варфоломій направив на адресу митрополита УПЦ МП Онуфрія лист, в якому закликає його взяти участь в об'єднавчому Соборі, який має відбутися 15 грудня у Софіїському храмі.

Текст листа з українським перекладом опублікував митрополит УПЦ МП Олександр (Драбинко), - повідомляє Експрес Онлайн.

Верховний Патріарх в листі повідомляє, що митрополит Онуфрій «безсумнівно, може висунути свою кандидатуру як претендента на роль глави нової структури». В іншому випадку попередив, що його звання митрополита опиниться під загрозою.

Патріарх Варфоломій попереджає в листі Онуфрія, що в цей момент лише дозволяє йому бути митрополитом Київським «з поблажливості». Проте в разі його відмови від участі в Об’єднавчому Соборі Онуфрій перестане бути митрополитом Київським.

«Ми повідомляємо, що відразу після обрання Предстоятеля Української Церкви органом з участю духовенства і народу Ви, з еклезіологічної і канонічної точки зору більше не зможете носити цей титул, який Ви, так чи інакше, утримуєте сьогодні з порушенням визначень офіційних текстів 1686 року», - йдеться в документі.

Також глава Вселенського Патріархату закликав митрополита Онуфрія «виявитися на висоті обставин» і «увійти в спілкування з колишнім митрополитом Київським Філаретом і колишнім архієпископом Львівським Макарієм та іншими з ними, оскільки вони були у повній мірі відновлені нами у архієрействі, але не у своїх посадах і титулах». Патріарх Варфоломій заявив, що відновлення в сані «не є «легалізацією розколів», але є шансом вилікувати їх, як і у випадку з розколом, що мучить возлюблений український народ протягом трьох десятиліть».

Нагадаємо, предстоятель УПЦ МП Онуфрій заборонив духовенству брати участь в Об’єднавчому соборі


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Теги: Онуфрій, УПЦ МП
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