вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 8 грудня

Курс валют у Луцьку на 8 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.730, а продаж - 28.042.

Євро при купівлі становить - 31.356, при продажу - 31.977.

Курс російського рубля: купівля - 0.366, продаж - 0.429.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.013, продаж - 7.575.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі влаштують передноворічний ярмарок
Сьогодні, 09:15
Курс валют у Луцьку на 8 грудня
Сьогодні, 09:00
На Волинь завітає виконавиця ролі Лесі Українки у фільмі грузинської режисерки
Сьогодні, 08:13
Автор проекту «Рагу.лі» виступить у Луцьку
Сьогодні, 07:19
У Нововолинську створять інсультний центр
Сьогодні, 05:40
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 7 грудня Курс валют у Луцьку на 7 грудня
07 грудень, 09:09
Курс валют у Луцьку на 6 грудня Курс валют у Луцьку на 6 грудня
06 грудень, 09:04
Курс валют у Луцьку на 5 грудня Курс валют у Луцьку на 5 грудня
05 грудень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 4 грудня Курс валют у Луцьку на 4 грудня
04 грудень, 09:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі влаштують передноворічний ярмарок
Сьогодні, 09:15
 0
Курс валют у Луцьку на 8 грудня
Сьогодні, 09:00
 0
На Волинь завітає виконавиця ролі Лесі Українки у фільмі грузинської режисерки
Сьогодні, 08:13
 0
Автор проекту «Рагу.лі» виступить у Луцьку
Сьогодні, 07:19
 0
У Нововолинську створять інсультний центр
Сьогодні, 05:40
 0
Медіа
відео
1/8