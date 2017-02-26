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У Володимирі влаштують передноворічний ярмарок

У Володимирі влаштують передноворічний ярмарок
У Володимирі-Волинському відбудеться передноворічний ярмарок.

Про це повідомили на сайті мерії.

Дійство розпочнеться о 9:00 22 грудня.

Так, на площі Героїв усі охочі зможуть зможуть придбати усе необхідне для святкового столу. А ще подарунки, ялинки та прикраси для них.

У Володимирі влаштують передноворічний ярмарок

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Теги: Володимир, ярмарок, Новий рік
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