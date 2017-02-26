У Володимирі влаштують передноворічний ярмарок





Про це повідомили на сайті мерії.



Дійство розпочнеться о 9:00 22 грудня.



Так, на площі Героїв усі охочі зможуть зможуть придбати усе необхідне для святкового столу. А ще подарунки, ялинки та прикраси для них.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському відбудеться передноворічний ярмарок.Про це повідомили на сайті мерії.Дійство розпочнеться о 9:00 22 грудня.Так, на площі Героїв усі охочі зможуть зможуть придбати усе необхідне для святкового столу. А ще подарунки, ялинки та прикраси для них.

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