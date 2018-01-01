вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан запрошують послухати «Історії, що надихають»

Лучан запрошують послухати «Історії, що надихають»
У юнацькій бібліотеці міста Луцька (пр. Волі, 2) 9 грудня о 17:00 відбудеться літературно-акустичний вечір "Дзиґа".

Захід організовують активні молоді люди Луцька у партнерстві з Молодіжним центром Волині.

"Це вже далеко не перша "Дзиґа" для нас, адже нам уже більше, ніж рік. Ми провели чимало заходів і хочемо все робити краще і краще. Ми впевнені, що ця майбутня подія буде особливою як для нас, луцьких талантів, так і для глядачів, які люблять такий культурний відпочинок хорошу поезію та музику . Дуже хочеться, щоб усі проникли ся цією атмосферою творчості", – ділиться думками про захід одна з організаторок Марія.

На гостей заходу чекають:
- Виступи талановитих музикантів і поетів міста.
- Конкурси з призами від партнерів заходу.
- Кава-брейк

Контактна особа: Марія Іванчик (0664991911).
Відкрита реєстрація для поетів і музикантів.

Більш детально про подію можна дізнатися на сторінці у Facebook за посиланням https://www.facebook.com/events/495853730903317/?ti=cl
Лучан запрошують послухати «Історії, що надихають»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: анонс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан запрошують послухати «Історії, що надихають»
Сьогодні, 10:26
Забудовник Андрій Разумовський знявся у кліпі. ВІДЕО*
Сьогодні, 10:13
Весільний кортеж по-поліськи на ретро фото
Сьогодні, 09:52
На Волині життя столітнього дуба врятували неймовірною скульптурою. ФОТО
Сьогодні, 09:33
У Володимирі влаштують передноворічний ярмарок
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Куди піти на вихідні у Луцьку: 7-9 грудня Куди піти на вихідні у Луцьку: 7-9 грудня
07 грудень, 11:00
У Луцьку виступить джазовий колектив із трьох країн У Луцьку виступить джазовий колектив із трьох країн
05 грудень, 19:49
У Луцькому замку запрацює резиденція святого Миколая У Луцькому замку запрацює резиденція святого Миколая
04 грудень, 12:59
У Луцьку оберуть кращий вертеп міста У Луцьку оберуть кращий вертеп міста
03 грудень, 08:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучан запрошують послухати «Історії, що надихають»
Сьогодні, 10:26
 0
Забудовник Андрій Разумовський знявся у кліпі. ВІДЕО*
Сьогодні, 10:13
 0
Весільний кортеж по-поліськи на ретро фото
Сьогодні, 09:52
 0
На Волині життя столітнього дуба врятували неймовірною скульптурою. ФОТО
Сьогодні, 09:33
 0
У Володимирі влаштують передноворічний ярмарок
Сьогодні, 09:15
 0
Медіа
відео
1/8