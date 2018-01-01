Лучан запрошують послухати «Історії, що надихають»
Сьогодні, 10:26
У юнацькій бібліотеці міста Луцька (пр. Волі, 2) 9 грудня о 17:00 відбудеться літературно-акустичний вечір "Дзиґа".
Захід організовують активні молоді люди Луцька у партнерстві з Молодіжним центром Волині.
"Це вже далеко не перша "Дзиґа" для нас, адже нам уже більше, ніж рік. Ми провели чимало заходів і хочемо все робити краще і краще. Ми впевнені, що ця майбутня подія буде особливою як для нас, луцьких талантів, так і для глядачів, які люблять такий культурний відпочинок хорошу поезію та музику . Дуже хочеться, щоб усі проникли ся цією атмосферою творчості", – ділиться думками про захід одна з організаторок Марія.
На гостей заходу чекають:
- Виступи талановитих музикантів і поетів міста.
- Конкурси з призами від партнерів заходу.
- Кава-брейк
Контактна особа: Марія Іванчик (0664991911).
Відкрита реєстрація для поетів і музикантів.
Більш детально про подію можна дізнатися на сторінці у Facebook за посиланням https://www.facebook.com/events/495853730903317/?ti=cl
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Захід організовують активні молоді люди Луцька у партнерстві з Молодіжним центром Волині.
"Це вже далеко не перша "Дзиґа" для нас, адже нам уже більше, ніж рік. Ми провели чимало заходів і хочемо все робити краще і краще. Ми впевнені, що ця майбутня подія буде особливою як для нас, луцьких талантів, так і для глядачів, які люблять такий культурний відпочинок хорошу поезію та музику . Дуже хочеться, щоб усі проникли ся цією атмосферою творчості", – ділиться думками про захід одна з організаторок Марія.
На гостей заходу чекають:
- Виступи талановитих музикантів і поетів міста.
- Конкурси з призами від партнерів заходу.
- Кава-брейк
Контактна особа: Марія Іванчик (0664991911).
Відкрита реєстрація для поетів і музикантів.
Більш детально про подію можна дізнатися на сторінці у Facebook за посиланням https://www.facebook.com/events/495853730903317/?ti=cl
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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