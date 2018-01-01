Лучан запрошують послухати «Історії, що надихають»

У юнацькій бібліотеці міста Луцька (пр. Волі, 2) 9 грудня о 17:00 відбудеться літературно-акустичний вечір "Дзиґа".Захід організовують активні молоді люди Луцька у партнерстві з Молодіжним центром Волині."Це вже далеко не перша "Дзиґа" для нас, адже нам уже більше, ніж рік. Ми провели чимало заходів і хочемо все робити краще і краще. Ми впевнені, що ця майбутня подія буде особливою як для нас, луцьких талантів, так і для глядачів, які люблять такий культурний відпочинок хорошу поезію та музику . Дуже хочеться, щоб усі проникли ся цією атмосферою творчості", – ділиться думками про захід одна з організаторок Марія.На гостей заходу чекають:- Виступи талановитих музикантів і поетів міста.- Конкурси з призами від партнерів заходу.- Кава-брейкКонтактна особа: Марія Іванчик (0664991911).Відкрита реєстрація для поетів і музикантів.Більш детально про подію можна дізнатися на сторінці у Facebook за посиланням https://www.facebook.com/events/495853730903317/?ti=cl