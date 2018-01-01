У Луцьку покажуть, як створювалися світові бренди
Сьогодні, 18:37
Для поціновувачів яскравого креативу, нетривіальних короткометражних робіт та якісної режисури Представництво Сannes Lions в Україні відібрало найсвіжіші історії світових брендів.
Вражаючі ідеї та майстерне виконання, кінематографічні експерименти - це те, що відрізняє ці роботи від пересічних роликів, і радше прирівнює їх до витворів мистецтва, - повідомили організатори.
"Шедеври Сannes Lions - це не про рекламу, це - про мистецтво. Шедеври, які інші приховували від вас", - йдеться у повідомленні.
Квитки: https://multiplex.ua/ua/movie/351941
Показ відбудеться 12 грудня в місті Луцьк о 19:00 в кінотеатрі Multiplex за адресою : проспект Грушевського 2, РЦ "Промінь".
Переглянути трейлер можна за посиланням: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=268974353815153&id=1497956790505249
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Вражаючі ідеї та майстерне виконання, кінематографічні експерименти - це те, що відрізняє ці роботи від пересічних роликів, і радше прирівнює їх до витворів мистецтва, - повідомили організатори.
"Шедеври Сannes Lions - це не про рекламу, це - про мистецтво. Шедеври, які інші приховували від вас", - йдеться у повідомленні.
Квитки: https://multiplex.ua/ua/movie/351941
Показ відбудеться 12 грудня в місті Луцьк о 19:00 в кінотеатрі Multiplex за адресою : проспект Грушевського 2, РЦ "Промінь".
Переглянути трейлер можна за посиланням: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=268974353815153&id=1497956790505249
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