Забудовник Андрій Разумовський знявся у кліпі. ВІДЕО*
Сьогодні, 10:13
В мережі з’явився новий промо-ролик Будівельної компанії «Інвестор».
Ролик знімали у добре зайомих лучанам і волинянам локаціях: на вулиці Лесі Українки у центрі Луцька, у місцевій кав’ярні, біля річки Стир з панорамою на ЖК «Супернова», а також в одній з квартир житлового комплексу «Юпітер», - пише Перший.
Відео особливе тим, що у ньому нема згадки про жоден з житлових комплексів «Інвестора». Натомість, тут йдеться про цінності, які сповідує компанія – пояснили його автори.
«Ми вирішили зняти ролик, який по-перше, знайомить з нашою компанією людей, які поки що її не знають. А, по-друге, тим, кому ми знайомі, цей невеличкий відеокліп розповідає про ті стандарти, цінності, емоції, які ми закладаємо у наші проекти. Адже перш за все, ми створюємо не просто стіни, а затишок, комфорт, безпеку і турботу», – розповіла маркетолог компанії Ірина Новосад.
«Для нас важливо показати, що ми тут, поряд. Що ми знаємо, яке житло потрібне людям. Що в нас є досвід і багато реально вдячних клієнтів», – додала Ірина Новосад.
У кліпі знялися «обличчя Інвестора» і засновник компанії
Про створення такого відео задумалися близько чотирьох місяців тому. До зйомок хотіли залучити не лише акторів, а й просто лучан, аби показати: Будівельна компанія «Інвестор» – своя, місцева, добре знайома і зрозуміла її клієнтам.
Дуже доречним для пошуку героїв відео виявився конкурс «Обличчя Інвестора». Ще напередодні визначення переможців в «Інвесторі» вирішили: будуть знімати їх у промо-ролику.
Нагадаємо, переможцями конкурсу «Обличчя Інвестора» стали Олена Григоренко, та двоє діток – Єгор Пашкевич та Соломія Павлючик.
«Ми вдячні конкурсантам і переможцям конкурсу, що вони швидко відгукнулися, бо буквально після оголошення результатів вони за тиждень-два пішли зніматись у ролику. І дуже гарно себе проявили. Ми хочемо донести кожному: наші клієнти – звичайні прості люди, які розділяють з нами наші цінності, так, як і ми, прагнуть створювати комфортне житло з приємною атмосферою, високим рівнем якості життя», – пояснила маркетолог.
Окрему роль у кліпі зіграв і директор та засновник Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.
Епізод з кошеням знімали кілька годин
Чимало клопотів під час зйомок завдало руде кошеня, яке зіграло не останню роль у відео. В одному з епізодів директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський дарує пухнастика Соломійці Павлючик, яка зустрічає його у квартирі.
Насправді на зйомки витратили дві-три години, і весь цей час кошеня не дуже хотіло сидіти на місці, й тим більше, чекати свого «виходу», спокійно сидячи у коробці.
«Цю сцену перезнімали мільйон разів, – розповідає Ірина Новосад. – Дуже вдячні людині, яка принесла свого котика, оскільки йому довелось багато часу провести на знімальному майданчику – десь дві-три години.Бо ми задумали зняти саме такого кота – маленього та рудого».
Оригінальна локація
Фінальний епізод кліпу знімали у квартирі житлового комплексу «Юпітер». У цій квартирі забудовник повністю зробив ремонт, закупив туди меблі, побутову техніку, навіть повісив гардини.
«Звісно, робили це не для зйомок кліпу, а для того, аби, по-перше, показувати наочно, як може виглядати готове житло від «Інвестора», а по-друге, аби клієнт, який не має часу і бажання робити ремонт, міг купити собі нову квартиру з усім готовим» – пояснила Ірина Новосад.
Після зйомок декілька продакшн-студій просили дозволу провести зйомки саме у цій квартирі. Але вже не встигли – квартиру уже купили.
* * *
Невдовзі проморолик «Будівельної компанії «Інвестор» зможуть побачити і у соціальних мережах, і на телебаченні, і у місцевих кінотеатрах. «Хочемо, аби наш ролик не тільки зробив нас зрозумілішими і ближчими для усіх, а й додав людям хорошого передноворічного настрою» – кажуть в «Інвесторі».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ролик знімали у добре зайомих лучанам і волинянам локаціях: на вулиці Лесі Українки у центрі Луцька, у місцевій кав’ярні, біля річки Стир з панорамою на ЖК «Супернова», а також в одній з квартир житлового комплексу «Юпітер», - пише Перший.
Відео особливе тим, що у ньому нема згадки про жоден з житлових комплексів «Інвестора». Натомість, тут йдеться про цінності, які сповідує компанія – пояснили його автори.
«Ми вирішили зняти ролик, який по-перше, знайомить з нашою компанією людей, які поки що її не знають. А, по-друге, тим, кому ми знайомі, цей невеличкий відеокліп розповідає про ті стандарти, цінності, емоції, які ми закладаємо у наші проекти. Адже перш за все, ми створюємо не просто стіни, а затишок, комфорт, безпеку і турботу», – розповіла маркетолог компанії Ірина Новосад.
«Для нас важливо показати, що ми тут, поряд. Що ми знаємо, яке житло потрібне людям. Що в нас є досвід і багато реально вдячних клієнтів», – додала Ірина Новосад.
У кліпі знялися «обличчя Інвестора» і засновник компанії
Про створення такого відео задумалися близько чотирьох місяців тому. До зйомок хотіли залучити не лише акторів, а й просто лучан, аби показати: Будівельна компанія «Інвестор» – своя, місцева, добре знайома і зрозуміла її клієнтам.
Дуже доречним для пошуку героїв відео виявився конкурс «Обличчя Інвестора». Ще напередодні визначення переможців в «Інвесторі» вирішили: будуть знімати їх у промо-ролику.
Нагадаємо, переможцями конкурсу «Обличчя Інвестора» стали Олена Григоренко, та двоє діток – Єгор Пашкевич та Соломія Павлючик.
«Ми вдячні конкурсантам і переможцям конкурсу, що вони швидко відгукнулися, бо буквально після оголошення результатів вони за тиждень-два пішли зніматись у ролику. І дуже гарно себе проявили. Ми хочемо донести кожному: наші клієнти – звичайні прості люди, які розділяють з нами наші цінності, так, як і ми, прагнуть створювати комфортне житло з приємною атмосферою, високим рівнем якості життя», – пояснила маркетолог.
Окрему роль у кліпі зіграв і директор та засновник Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.
Епізод з кошеням знімали кілька годин
Чимало клопотів під час зйомок завдало руде кошеня, яке зіграло не останню роль у відео. В одному з епізодів директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський дарує пухнастика Соломійці Павлючик, яка зустрічає його у квартирі.
Насправді на зйомки витратили дві-три години, і весь цей час кошеня не дуже хотіло сидіти на місці, й тим більше, чекати свого «виходу», спокійно сидячи у коробці.
«Цю сцену перезнімали мільйон разів, – розповідає Ірина Новосад. – Дуже вдячні людині, яка принесла свого котика, оскільки йому довелось багато часу провести на знімальному майданчику – десь дві-три години.Бо ми задумали зняти саме такого кота – маленього та рудого».
Оригінальна локація
Фінальний епізод кліпу знімали у квартирі житлового комплексу «Юпітер». У цій квартирі забудовник повністю зробив ремонт, закупив туди меблі, побутову техніку, навіть повісив гардини.
«Звісно, робили це не для зйомок кліпу, а для того, аби, по-перше, показувати наочно, як може виглядати готове житло від «Інвестора», а по-друге, аби клієнт, який не має часу і бажання робити ремонт, міг купити собі нову квартиру з усім готовим» – пояснила Ірина Новосад.
Після зйомок декілька продакшн-студій просили дозволу провести зйомки саме у цій квартирі. Але вже не встигли – квартиру уже купили.
* * *
Невдовзі проморолик «Будівельної компанії «Інвестор» зможуть побачити і у соціальних мережах, і на телебаченні, і у місцевих кінотеатрах. «Хочемо, аби наш ролик не тільки зробив нас зрозумілішими і ближчими для усіх, а й додав людям хорошого передноворічного настрою» – кажуть в «Інвесторі».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучан запрошують послухати «Історії, що надихають»
Сьогодні, 10:26
Забудовник Андрій Разумовський знявся у кліпі. ВІДЕО*
Сьогодні, 10:13
Весільний кортеж по-поліськи на ретро фото
Сьогодні, 09:52
У Володимирі влаштують передноворічний ярмарок
Сьогодні, 09:15
Медіа