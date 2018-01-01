Забудовник Андрій Разумовський знявся у кліпі. ВІДЕО*





Ролик знімали у добре зайомих лучанам і волинянам локаціях: на вулиці Лесі Українки у центрі Луцька, у місцевій кав’ярні, біля річки Стир з панорамою на ЖК «Супернова», а також в одній з квартир житлового комплексу «Юпітер», - пише



Відео особливе тим, що у ньому нема згадки про жоден з житлових комплексів «Інвестора». Натомість, тут йдеться про цінності, які сповідує компанія – пояснили його автори.



«Ми вирішили зняти ролик, який по-перше, знайомить з нашою компанією людей, які поки що її не знають. А, по-друге, тим, кому ми знайомі, цей невеличкий відеокліп розповідає про ті стандарти, цінності, емоції, які ми закладаємо у наші проекти. Адже перш за все, ми створюємо не просто стіни, а затишок, комфорт, безпеку і турботу», – розповіла маркетолог компанії Ірина Новосад.



«Для нас важливо показати, що ми тут, поряд. Що ми знаємо, яке житло потрібне людям. Що в нас є досвід і багато реально вдячних клієнтів», – додала Ірина Новосад.



У кліпі знялися «обличчя Інвестора» і засновник компанії

Про створення такого відео задумалися близько чотирьох місяців тому. До зйомок хотіли залучити не лише акторів, а й просто лучан, аби показати: Будівельна компанія «Інвестор» – своя, місцева, добре знайома і зрозуміла її клієнтам.



Дуже доречним для пошуку героїв відео виявився конкурс «Обличчя Інвестора». Ще напередодні визначення переможців в «Інвесторі» вирішили: будуть знімати їх у промо-ролику.



Нагадаємо, переможцями конкурсу «Обличчя Інвестора» стали Олена Григоренко, та двоє діток – Єгор Пашкевич та Соломія Павлючик.



«Ми вдячні конкурсантам і переможцям конкурсу, що вони швидко відгукнулися, бо буквально після оголошення результатів вони за тиждень-два пішли зніматись у ролику. І дуже гарно себе проявили. Ми хочемо донести кожному: наші клієнти – звичайні прості люди, які розділяють з нами наші цінності, так, як і ми, прагнуть створювати комфортне житло з приємною атмосферою, високим рівнем якості життя», – пояснила маркетолог.



Окрему роль у кліпі зіграв і директор та засновник Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.



Епізод з кошеням знімали кілька годин

Чимало клопотів під час зйомок завдало руде кошеня, яке зіграло не останню роль у відео. В одному з епізодів директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський дарує пухнастика Соломійці Павлючик, яка зустрічає його у квартирі.



Насправді на зйомки витратили дві-три години, і весь цей час кошеня не дуже хотіло сидіти на місці, й тим більше, чекати свого «виходу», спокійно сидячи у коробці.



«Цю сцену перезнімали мільйон разів, – розповідає Ірина Новосад. – Дуже вдячні людині, яка принесла свого котика, оскільки йому довелось багато часу провести на знімальному майданчику – десь дві-три години.Бо ми задумали зняти саме такого кота – маленього та рудого».



Оригінальна локація

Фінальний епізод кліпу знімали у квартирі житлового комплексу «Юпітер». У цій квартирі забудовник повністю зробив ремонт, закупив туди меблі, побутову техніку, навіть повісив гардини.



«Звісно, робили це не для зйомок кліпу, а для того, аби, по-перше, показувати наочно, як може виглядати готове житло від «Інвестора», а по-друге, аби клієнт, який не має часу і бажання робити ремонт, міг купити собі нову квартиру з усім готовим» – пояснила Ірина Новосад.



Після зйомок декілька продакшн-студій просили дозволу провести зйомки саме у цій квартирі. Але вже не встигли – квартиру уже купили.



* * *



Невдовзі проморолик «Будівельної компанії «Інвестор» зможуть побачити і у соціальних мережах, і на телебаченні, і у місцевих кінотеатрах. «Хочемо, аби наш ролик не тільки зробив нас зрозумілішими і ближчими для усіх, а й додав людям хорошого передноворічного настрою» – кажуть в «Інвесторі».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В мережі з’явився новий промо-ролик Будівельної компанії «Інвестор».Ролик знімали у добре зайомих лучанам і волинянам локаціях: на вулиці Лесі Українки у центрі Луцька, у місцевій кав’ярні, біля річки Стир з панорамою на ЖК «Супернова», а також в одній з квартир житлового комплексу «Юпітер», - пише Перший Відео особливе тим, що у ньому нема згадки про жоден з житлових комплексів «Інвестора». Натомість, тут йдеться про цінності, які сповідує компанія – пояснили його автори.«Ми вирішили зняти ролик, який по-перше, знайомить з нашою компанією людей, які поки що її не знають. А, по-друге, тим, кому ми знайомі, цей невеличкий відеокліп розповідає про ті стандарти, цінності, емоції, які ми закладаємо у наші проекти. Адже перш за все, ми створюємо не просто стіни, а затишок, комфорт, безпеку і турботу», – розповіла маркетолог компанії«Для нас важливо показати, що ми тут, поряд. Що ми знаємо, яке житло потрібне людям. Що в нас є досвід і багато реально вдячних клієнтів», – додала Ірина Новосад.Про створення такого відео задумалися близько чотирьох місяців тому. До зйомок хотіли залучити не лише акторів, а й просто лучан, аби показати: Будівельна компанія «Інвестор» – своя, місцева, добре знайома і зрозуміла її клієнтам.Дуже доречним для пошуку героїв відео виявився конкурс «Обличчя Інвестора». Ще напередодні визначення переможців в «Інвесторі» вирішили: будуть знімати їх у промо-ролику.Нагадаємо, переможцями конкурсу «Обличчя Інвестора» стали, та двоє діток –та«Ми вдячні конкурсантам і переможцям конкурсу, що вони швидко відгукнулися, бо буквально після оголошення результатів вони за тиждень-два пішли зніматись у ролику. І дуже гарно себе проявили. Ми хочемо донести кожному: наші клієнти – звичайні прості люди, які розділяють з нами наші цінності, так, як і ми, прагнуть створювати комфортне житло з приємною атмосферою, високим рівнем якості життя», – пояснила маркетолог.Окрему роль у кліпі зіграв і директор та засновник Будівельної компанії «Інвестор»Чимало клопотів під час зйомок завдало руде кошеня, яке зіграло не останню роль у відео. В одному з епізодів директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський дарує пухнастика Соломійці Павлючик, яка зустрічає його у квартирі.Насправді на зйомки витратили дві-три години, і весь цей час кошеня не дуже хотіло сидіти на місці, й тим більше, чекати свого «виходу», спокійно сидячи у коробці.«Цю сцену перезнімали мільйон разів, – розповідає Ірина Новосад. – Дуже вдячні людині, яка принесла свого котика, оскільки йому довелось багато часу провести на знімальному майданчику – десь дві-три години.Бо ми задумали зняти саме такого кота – маленього та рудого».Фінальний епізод кліпу знімали у квартирі житлового комплексу «Юпітер». У цій квартирі забудовник повністю зробив ремонт, закупив туди меблі, побутову техніку, навіть повісив гардини.«Звісно, робили це не для зйомок кліпу, а для того, аби, по-перше, показувати наочно, як може виглядати готове житло від «Інвестора», а по-друге, аби клієнт, який не має часу і бажання робити ремонт, міг купити собі нову квартиру з усім готовим» – пояснила Ірина Новосад.Після зйомок декілька продакшн-студій просили дозволу провести зйомки саме у цій квартирі. Але вже не встигли – квартиру уже купили.* * *Невдовзі проморолик «Будівельної компанії «Інвестор» зможуть побачити і у соціальних мережах, і на телебаченні, і у місцевих кінотеатрах. «Хочемо, аби наш ролик не тільки зробив нас зрозумілішими і ближчими для усіх, а й додав людям хорошого передноворічного настрою» – кажуть в «Інвесторі».

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