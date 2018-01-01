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Сніжний вечір у Луцьку. ФОТО

Сніжний вечір у Луцьку. ФОТО
У мережі з'явилися неймовірні знімки вечірнього Луцька, засипаного снігом.

Їх у Facebook опублікував волинський фотограф Віктор Чухрай.

"Знову зимовий вечір у Луцьку.. Інший..." - так підписав добірку фотомайстер.

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Нагадаємо, 7 грудня місто закрила снігова ковдра.

Ще зранку 7-го грудня у Луцьку нічого не віщувало снігопаду - місто прокидалося під лагідні промені зимового сонця. Однак опівдні землю накрило пухке покривало з маленьких сніжинок.

А от водіїв, здається, зима застала зненацька: лише за кілька годин в місті трапився з десяток аварій.

До слова, засніжило не лише в Луцьку, а й в інших населених пунктах області.
Сніжний вечір у Луцьку. ФОТО
Сніжний вечір у Луцьку. ФОТО
Сніжний вечір у Луцьку. ФОТО
Сніжний вечір у Луцьку. ФОТО
Сніжний вечір у Луцьку. ФОТО
Сніжний вечір у Луцьку. ФОТО
Сніжний вечір у Луцьку. ФОТО
Сніжний вечір у Луцьку. ФОТО

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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