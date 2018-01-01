Усміхнений їжак зі Львова підкорює мережу. ФОТО
Сьогодні, 17:01
На теренах Instagram з’явилася чергова зірка – кумедний їжак на прізвисько Рік зі Львова.
Господарі Ріка вирішили завести їжака після того, як натрапили на сторінку цих милих створінь у Facebook. Вони знайшли у Львові чоловіка, який займається продажем карликових африканських їжаків, поїхали просто подивитися, однак вже не змогли поїхати додому без домашнього улюбленця, пише Уніан.
"Мені дали потримати це чудо, а віддати я вже його не змогла. Довелося везти додому. Мешкає з нами цей маленький комочок вже півроку", - розповіла власниця Ріка - дизайнерка Діана.
Їжак – нічна тварина, а тому майже весь день спить і не сумує через те, що господарів немає вдома. Ввечері Ріка випускають погуляти по квартирі, а вночі – садять у клітку. Там у нього є бігове колесо, на якому він обожнює займатися.
Харчується він курячим філе, кормом для кошенят та личинками-зоофобусами. Окрім спеціального раціону, власникам Ріка доводиться ще й дотримуватися спеціального температурного режиму в оселі – не менше 20 градусів тепла.
Діана почала фотографувати свого улюбленого їжака й згодом завела для нього Instagram-сторінку, щоб ділитись з людьми радістю, яку він щодня їй приносить.
"Рік завжди працює на камеру як справжня супермодель", - додала вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Господарі Ріка вирішили завести їжака після того, як натрапили на сторінку цих милих створінь у Facebook. Вони знайшли у Львові чоловіка, який займається продажем карликових африканських їжаків, поїхали просто подивитися, однак вже не змогли поїхати додому без домашнього улюбленця, пише Уніан.
"Мені дали потримати це чудо, а віддати я вже його не змогла. Довелося везти додому. Мешкає з нами цей маленький комочок вже півроку", - розповіла власниця Ріка - дизайнерка Діана.
Їжак – нічна тварина, а тому майже весь день спить і не сумує через те, що господарів немає вдома. Ввечері Ріка випускають погуляти по квартирі, а вночі – садять у клітку. Там у нього є бігове колесо, на якому він обожнює займатися.
Харчується він курячим філе, кормом для кошенят та личинками-зоофобусами. Окрім спеціального раціону, власникам Ріка доводиться ще й дотримуватися спеціального температурного режиму в оселі – не менше 20 градусів тепла.
Діана почала фотографувати свого улюбленого їжака й згодом завела для нього Instagram-сторінку, щоб ділитись з людьми радістю, яку він щодня їй приносить.
"Рік завжди працює на камеру як справжня супермодель", - додала вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Львівські скаути привезуть Вифлеємський вогонь миру до Ковеля
Сьогодні, 17:26
На Волині водія судили за «п'яну» їзду
Сьогодні, 17:05
Усміхнений їжак зі Львова підкорює мережу. ФОТО
Сьогодні, 17:01
Боса напівроздягнена бабця заблукала у Луцьку
Сьогодні, 15:59
Медіа