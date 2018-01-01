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Усміхнений їжак зі Львова підкорює мережу. ФОТО

Усміхнений їжак зі Львова підкорює мережу. ФОТО
На теренах Instagram з’явилася чергова зірка – кумедний їжак на прізвисько Рік зі Львова.

Господарі Ріка вирішили завести їжака після того, як натрапили на сторінку цих милих створінь у Facebook. Вони знайшли у Львові чоловіка, який займається продажем карликових африканських їжаків, поїхали просто подивитися, однак вже не змогли поїхати додому без домашнього улюбленця, пише Уніан.

"Мені дали потримати це чудо, а віддати я вже його не змогла. Довелося везти додому. Мешкає з нами цей маленький комочок вже півроку", - розповіла власниця Ріка - дизайнерка Діана.

Їжак – нічна тварина, а тому майже весь день спить і не сумує через те, що господарів немає вдома. Ввечері Ріка випускають погуляти по квартирі, а вночі – садять у клітку. Там у нього є бігове колесо, на якому він обожнює займатися.

Харчується він курячим філе, кормом для кошенят та личинками-зоофобусами. Окрім спеціального раціону, власникам Ріка доводиться ще й дотримуватися спеціального температурного режиму в оселі – не менше 20 градусів тепла.

Діана почала фотографувати свого улюбленого їжака й згодом завела для нього Instagram-сторінку, щоб ділитись з людьми радістю, яку він щодня їй приносить.

"Рік завжди працює на камеру як справжня супермодель", - додала вона.
Усміхнений їжак зі Львова підкорює мережу. ФОТО
Усміхнений їжак зі Львова підкорює мережу. ФОТО
Усміхнений їжак зі Львова підкорює мережу. ФОТО

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Теги: курйоз, курка
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