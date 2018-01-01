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На Волині злодюжка поцупив з гаража корито

На Волині злодюжка поцупив з гаража корито
У селищі Мар’янівка Горохівського району з гаража місцевого мешканця винесли чимало краму.

Про це пише Волинь-нова.

Крадій пошкодив навісний замок в гаражі одного з домоволодінь і виніс, схоже, все, що потрапило під злодійські руки: два порожні газові балони, дві роторні запчастини від двигуна.

Вкрав навіть саморобне корито. Сумою збитків господар назвав 1500 гривень.

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Теги: крадіжка, Волинь
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