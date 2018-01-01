На Волині злодюжка поцупив з гаража корито





Про це пише



Крадій пошкодив навісний замок в гаражі одного з домоволодінь і виніс, схоже, все, що потрапило під злодійські руки: два порожні газові балони, дві роторні запчастини від двигуна.



Вкрав навіть саморобне корито. Сумою збитків господар назвав 1500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Мар’янівка Горохівського району з гаража місцевого мешканця винесли чимало краму.Про це пише Волинь-нова Крадій пошкодив навісний замок в гаражі одного з домоволодінь і виніс, схоже, все, що потрапило під злодійські руки: два порожні газові балони, дві роторні запчастини від двигуна.Вкрав навіть саморобне корито. Сумою збитків господар назвав 1500 гривень.

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