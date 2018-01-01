Як поєднувати роботу в університеті і громадську сферу: лучан кличуть на лекцію

Анна Данильчук проведе лекцію.



Тема розмови - «Як поєднувати роботу в університеті і громадську сферу?» - розповіли організатори.



Анна Данильчук працює на кафедрі прикладної лінгвістики та є в числі учасників-переможців грантових проектів, що фінансуються Європейською Комісією.



Окрім наукових праць, Анна також є автором багатьох публікацій науково-популярного характеру та веде свій блог на сайті щоденної всеукраїнської газети «День».



Реєстрація на подію обов’язкова –





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер, 13 грудня, о 18:00 у Молодіжному центрі Волиніпроведе лекцію.Тема розмови - «Як поєднувати роботу в університеті і громадську сферу?» - розповіли організатори.Анна Данильчук працює на кафедрі прикладної лінгвістики та є в числі учасників-переможців грантових проектів, що фінансуються Європейською Комісією.Окрім наукових праць, Анна також є автором багатьох публікацій науково-популярного характеру та веде свій блог на сайті щоденної всеукраїнської газети «День».Реєстрація на подію обов’язкова – http://bit.ly/pesronaAD , оскільки кількість місць обмежена. Захід відбувається в рамках циклу зустрічей #Персона.

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