Як поєднувати роботу в університеті і громадську сферу: лучан кличуть на лекцію
Сьогодні, 17:50
У четвер, 13 грудня, о 18:00 у Молодіжному центрі Волині Анна Данильчук проведе лекцію.
Тема розмови - «Як поєднувати роботу в університеті і громадську сферу?» - розповіли організатори.
Анна Данильчук працює на кафедрі прикладної лінгвістики та є в числі учасників-переможців грантових проектів, що фінансуються Європейською Комісією.
Окрім наукових праць, Анна також є автором багатьох публікацій науково-популярного характеру та веде свій блог на сайті щоденної всеукраїнської газети «День».
Реєстрація на подію обов’язкова – http://bit.ly/pesronaAD, оскільки кількість місць обмежена. Захід відбувається в рамках циклу зустрічей #Персона.
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Тема розмови - «Як поєднувати роботу в університеті і громадську сферу?» - розповіли організатори.
Анна Данильчук працює на кафедрі прикладної лінгвістики та є в числі учасників-переможців грантових проектів, що фінансуються Європейською Комісією.
Окрім наукових праць, Анна також є автором багатьох публікацій науково-популярного характеру та веде свій блог на сайті щоденної всеукраїнської газети «День».
Реєстрація на подію обов’язкова – http://bit.ly/pesronaAD, оскільки кількість місць обмежена. Захід відбувається в рамках циклу зустрічей #Персона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це дружина хабарника данильчука з МР?
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