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Як поєднувати роботу в університеті і громадську сферу: лучан кличуть на лекцію

Як поєднувати роботу в університеті і громадську сферу: лучан кличуть на лекцію
У четвер, 13 грудня, о 18:00 у Молодіжному центрі Волині Анна Данильчук проведе лекцію.

Тема розмови - «Як поєднувати роботу в університеті і громадську сферу?» - розповіли організатори.

Анна Данильчук працює на кафедрі прикладної лінгвістики та є в числі учасників-переможців грантових проектів, що фінансуються Європейською Комісією.

Окрім наукових праць, Анна також є автором багатьох публікацій науково-популярного характеру та веде свій блог на сайті щоденної всеукраїнської газети «День».

Реєстрація на подію обов’язкова – http://bit.ly/pesronaAD, оскільки кількість місць обмежена. Захід відбувається в рамках циклу зустрічей #Персона.

Як поєднувати роботу в університеті і громадську сферу: лучан кличуть на лекцію

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Теги: лекція, Луцьк
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