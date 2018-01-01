Українські виробники знизили ціни на м’ясо





Про це свідчать опубліковані 7 грудня дані Мінагрополітики, передає



Так, за місяць вартість курятини в опті подешевшала на 1% до 45,2 грн за кг, вартість свинини - на 4% до 74,4 грн за кг.



Вартість яловичини в опті зросла на 1% до 77,9 грн за кг.



Натомість відчутно подорожчало м'ясо у роздрібі: курятина - на 8% до 57,6 грн за кг, свинина - на 8% до 97,9 грн за кг, яловичина - на 9% до 98 грн за кг.



"Оптово-відпускні ціни - це ті, які отримує перша ланка посередників, від виробників. Рівень зростання роздрібних цін залежить щонайменше від двох причин: кількості ланцюгів посередництва і торговельної надбавки останнього посередника - супермаркету або магазину.



Чим довший ланцюг - тим більшою буде роздрібна ціна. Чим вища торговельна надбавка - тим вищою буде ціна для кінцевого споживача", - роз'яснив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні знизилися оптово-відпускні ціни на курятину та свинину.Про це свідчать опубліковані 7 грудня дані Мінагрополітики, передає УНН Так, за місяць вартість курятини в опті подешевшала на 1% до 45,2 грн за кг, вартість свинини - на 4% до 74,4 грн за кг.Вартість яловичини в опті зросла на 1% до 77,9 грн за кг.Натомість відчутно подорожчало м'ясо у роздрібі: курятина - на 8% до 57,6 грн за кг, свинина - на 8% до 97,9 грн за кг, яловичина - на 9% до 98 грн за кг."Оптово-відпускні ціни - це ті, які отримує перша ланка посередників, від виробників. Рівень зростання роздрібних цін залежить щонайменше від двох причин: кількості ланцюгів посередництва і торговельної надбавки останнього посередника - супермаркету або магазину.Чим довший ланцюг - тим більшою буде роздрібна ціна. Чим вища торговельна надбавка - тим вищою буде ціна для кінцевого споживача", - роз'яснив економічний експерт

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