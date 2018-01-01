вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українські виробники знизили ціни на м’ясо

Українські виробники знизили ціни на м’ясо
В Україні знизилися оптово-відпускні ціни на курятину та свинину.

Про це свідчать опубліковані 7 грудня дані Мінагрополітики, передає УНН.

Так, за місяць вартість курятини в опті подешевшала на 1% до 45,2 грн за кг, вартість свинини - на 4% до 74,4 грн за кг.

Вартість яловичини в опті зросла на 1% до 77,9 грн за кг.

Натомість відчутно подорожчало м'ясо у роздрібі: курятина - на 8% до 57,6 грн за кг, свинина - на 8% до 97,9 грн за кг, яловичина - на 9% до 98 грн за кг.

"Оптово-відпускні ціни - це ті, які отримує перша ланка посередників, від виробників. Рівень зростання роздрібних цін залежить щонайменше від двох причин: кількості ланцюгів посередництва і торговельної надбавки останнього посередника - супермаркету або магазину.

Чим довший ланцюг - тим більшою буде роздрібна ціна. Чим вища торговельна надбавка - тим вищою буде ціна для кінцевого споживача", - роз'яснив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: м'ясо, ціни, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські виробники знизили ціни на м’ясо
Сьогодні, 13:29
У моторошній аварії на Волині велосипедисту розтрощило голову: чоловік помер
Сьогодні, 13:02
Волиняни стали менше їздити маршрутками
Сьогодні, 13:00
Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки. ФОТО
Сьогодні, 12:23
У «Premier City» влаштують додаткові сеанси фільму «Скажене весілля»*
Сьогодні, 12:09
Схожі новини
В Україні суттєво подорожчають сигарети В Україні суттєво подорожчають сигарети
23 листопад, 19:00
У скільки волинянам обійдеться соціальний продуктовий кошик У скільки волинянам обійдеться соціальний продуктовий кошик
23 жовтень, 12:15
Волинь встановила рекорд з подорожчання сметани Волинь встановила рекорд з подорожчання сметани
06 вересень, 12:38
Від і до: скільки коштує чорниця у Шацькому районі Від і до: скільки коштує чорниця у Шацькому районі
15 червень, 18:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські виробники знизили ціни на м’ясо
Сьогодні, 13:29
 0
У моторошній аварії на Волині велосипедисту розтрощило голову: чоловік помер
Сьогодні, 13:02
 0
Волиняни стали менше їздити маршрутками
Сьогодні, 13:00
 0
Катя Осадча засвітилася в одязі від луцької дизайнерки. ФОТО
Сьогодні, 12:23
 0
У «Premier City» влаштують додаткові сеанси фільму «Скажене весілля»*
Сьогодні, 12:09
 0
Медіа
відео
1/8