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У моторошній аварії на Волині велосипедисту розтрощило голову: чоловік помер

У моторошній аварії на Волині велосипедисту розтрощило голову: чоловік помер
Біля Римачів, що у Любомльському районі, трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій місцевий житель отримав відкриту черепно-мозкову травму і помер.

Про це пише Район. Любомль.

У п’ятницю, орієнтовно з 18 до 21 години, 7 грудня ймовірно вантажівка здійснила наїзд на велосипедиста і зникла з місця пригоди.

«Постраждалого виявили близько 21 години на дорозі неподалік села Римачі біля АЗС «АМІК» у напрямку руху від «Ягодина». 61-річного чоловіка доставили у реанімаційне відділення Любомльської районної лікарні, де він помер внаслідок отриманої відкритої черепно-мозкової травми», – повідомив начальник Любомльського райвідділку поліції Олег Бончак.

Правоохоронці звертаються з прохання відгукнутися тих, хто проїжджав у цю пору по дорозі, аби допомогли встановити особу водія, який здійснив смертельний наїзд на велосипедиста. Телефонуйте за номер «102» або 050-4845274.

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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