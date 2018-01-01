У моторошній аварії на Волині велосипедисту розтрощило голову: чоловік помер





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У п’ятницю, орієнтовно з 18 до 21 години, 7 грудня ймовірно вантажівка здійснила наїзд на велосипедиста і зникла з місця пригоди.



«Постраждалого виявили близько 21 години на дорозі неподалік села Римачі біля АЗС «АМІК» у напрямку руху від «Ягодина». 61-річного чоловіка доставили у реанімаційне відділення Любомльської районної лікарні, де він помер внаслідок отриманої відкритої черепно-мозкової травми», – повідомив начальник Любомльського райвідділку поліції Олег Бончак.



Правоохоронці звертаються з прохання відгукнутися тих, хто проїжджав у цю пору по дорозі, аби допомогли встановити особу водія, який здійснив смертельний наїзд на велосипедиста. Телефонуйте за номер «102» або 050-4845274.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля Римачів, що у Любомльському районі, трапилася дорожньо-транспортна пригода, в якій місцевий житель отримав відкриту черепно-мозкову травму і помер.Про це пише Район. Любомль У п’ятницю, орієнтовно з 18 до 21 години, 7 грудня ймовірно вантажівка здійснила наїзд на велосипедиста і зникла з місця пригоди.«Постраждалого виявили близько 21 години на дорозі неподалік села Римачі біля АЗС «АМІК» у напрямку руху від «Ягодина». 61-річного чоловіка доставили у реанімаційне відділення Любомльської районної лікарні, де він помер внаслідок отриманої відкритої черепно-мозкової травми», – повідомив начальник Любомльського райвідділку поліції

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