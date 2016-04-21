У якій сукні зустріти Новий рік: поради дизайнерів





Новий рік для більшості українців - найочікуваніше свято. Підготовка і планування забирають багато часу. Деякі продумують кожну деталь святкування, а хтось робить все в останній момент, - пише



Але багато хто вважає, щоб рік був вдалим і приносив багато позитивних моментів, треба продумати все до дрібниць, навіть вбрання у новорічну ніч.



Українські дизайнери вважають, що в наступному році в тренді будуть яскраві відтінки:



"Новий рік ви повинні зустрічати ошатно - це однозначно. Жовта Свиня дуже любить шик і розкіш, тому ми рекомендуємо одягати насичені відтінки, наприклад, фіолетовий, всілякі квіткові принти і соковиті варіації червоного. Якщо ви не любите кольору такого плану, є альтернатива - пастельні, але тоді зробіть акцент на яскраві аксесуари", - підкреслюють дизайнери Вікторія Богдан і Олександра Морик (VMMA).



Поки ви думаєте над вбранням для головної вечірки року, у цій статті ми допоможемо вам підготуватися, як треба.



Сукні-міді з квітковими принтами



Для любителів елегантності і стриманості дизайнери рекомендують одягнути класичну сукню-міді з квітковими принтами. Вона підійде тим, хто бажає привернути свою увагу на вечірці і мати дійсно розкішний вигляд. Ви також можете вибрати тип такої сукні з різними відтінками, які зараз в тренді.





Що важливо підкреслити, новорічне вбрання цьогоріч краще зробити шикарним і мова йде не лише про сукні, ви можете підібрати стильне взуття, прикраси, але пам'ятайте - ваше завдання не бути схожою на новорічну ялинку.



Вечірня сукня зі спідницею-трапецією



Чудовим вибором на новорічну вечірку може стати сукня зі спідницею-трапецією. Довжина варіюється залежно від розмаху вечірки. Але, на думку дизайнерів, краще зупинити свій вибір на довжині до коліна. Таку сукню ви зможете одягнути не лише одноразово, вона стане вашою паличкою-виручалочкою на екстрені випадки: на корпоратив, на день народження або на вечірку після роботи.



Вечірня сукня такого типу сама собою яскрава, тому будьте уважні, не переборщіть з аксесуарами. У цьому випадку їх має бути по мінімуму.



Сукня-футляр з золотим вкрапленням



Якщо правильно підібрати сукню із золотим вкрапленням, можна стати королевою будь-якої новорічної вечірки. Плаття-футляр правильно коригує фігуру і візуально вас подовжує. Пам'ятайте, сукні з золотом - розкішне вбрання, тому аксесуари мають бути нейтральними. Також важливо не забути, що легкий макіяж під таке вбрання не підійде. Підкресліть очі і зробіть рівний тон.



Кажуть, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш, ми пропонуємо зустріти яскраво та насичено. Зробіть красивий макіяж, стильну зачіску і виберіть ту сукню, вигляд якої підніме ваш настрій.

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