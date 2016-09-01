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Волинські та білоруські школярі перевіряли воду у Стиру. ВІДЕО

Волинські та білоруські школярі перевіряли воду у Стиру. ВІДЕО
Опублікували репортаж про перебування школярів із села Судче Любешівського району в Білорусі.

Про це пише Район. Любешів.

Відеофільм виклала на своїй сторінці у Facebook Интеракция / Interakcia/.

Нагадаємо, у листопаді школярі з Любешівщини промоніторили річку Стир поблизу білоруського села Лопатіно в рамках проекту «Транскордонні водні інспектори».



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Теги: діти, школярі, річка
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