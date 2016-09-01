Волинські та білоруські школярі перевіряли воду у Стиру. ВІДЕО
Сьогодні, 15:04
Опублікували репортаж про перебування школярів із села Судче Любешівського району в Білорусі.
Про це пише Район. Любешів.
Відеофільм виклала на своїй сторінці у Facebook Интеракция / Interakcia/.
Нагадаємо, у листопаді школярі з Любешівщини промоніторили річку Стир поблизу білоруського села Лопатіно в рамках проекту «Транскордонні водні інспектори».
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Про це пише Район. Любешів.
Відеофільм виклала на своїй сторінці у Facebook Интеракция / Interakcia/.
Нагадаємо, у листопаді школярі з Любешівщини промоніторили річку Стир поблизу білоруського села Лопатіно в рамках проекту «Транскордонні водні інспектори».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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