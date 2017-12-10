Потяг «Ковель – Ягодин» буде їздити по-новому





Ці зміни також торкнулися поїзда, що курсує між Ковелем і Ягодином, - пише



Отож, тепер поїзд з Ягодина відправлятиметься о 5:27, 10:40, 17:57 год. (з Любомля — відповідно о 5:43, 10:57, 18:13), а до Ковеля прибуватиме о 7:03, 12:35, 19:30 год.



Відправлення з Ковеля — о 8:25, 15:50, 20:30, прибуття до Любомля — відповідно о 9:45, 17:08, 21:48, до Ягодина — о 10:02, 17:25, 22:03.



Варто також зазначити, що перший поїзд на Ковель та останній на Ягодин переведено у розряд вантажно-пасажирських. Це означає, що при потребі до них причіплятимуть вантажні вагони, але не більше трьох.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. “Львівська залізниця” внесла зміни у графіки руху деяких приміських поїздів, які вступають у дію з неділі, 9 грудня.Ці зміни також торкнулися поїзда, що курсує між Ковелем і Ягодином, - пише Кордон Отож, тепер поїзд з Ягодина відправлятиметься о 5:27, 10:40, 17:57 год. (з Любомля — відповідно о 5:43, 10:57, 18:13), а до Ковеля прибуватиме о 7:03, 12:35, 19:30 год.Відправлення з Ковеля — о 8:25, 15:50, 20:30, прибуття до Любомля — відповідно о 9:45, 17:08, 21:48, до Ягодина — о 10:02, 17:25, 22:03.Варто також зазначити, що перший поїзд на Ковель та останній на Ягодин переведено у розряд вантажно-пасажирських. Це означає, що при потребі до них причіплятимуть вантажні вагони, але не більше трьох.

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