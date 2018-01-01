Загиблому волинському герою встановили пам'ятний знак у рідному селі
Сьогодні, 16:27
У пам’ять про сина батьки загиблого на сході волинянина Сергія Цепуха – Михайло та Галина відкрили меморіальну дошку.
Її встановили на фасаді місцевої школи, де свого часу навчався Сергій, - повідомили у Камінь-Каширській РДА.
Вшанувати пам’ять Сергія Цепуха прийшли його рідні, друзі, вчителі та учні школи, односельчани. Серед присутніх й представники влади – перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Михалік, голова районної ради Віктор Сус, начальник відділу освіти райдержадміністрації Віктор Пась.
"Сергій любив життя, багато планував і мріяв. У вирішальний час він без вагань кинувся боронити Батьківщину від зазіхань агресора, віддавши своє життя за мирне небо над Україною. Сподіваюся, що ця меморіальна дошка буде нагадувати наступним поколінням про мужній вчинок нашого випускника, а пам’ять про Героя назавжди залишиться в серцях кожного з нас", – зазначив директор школи Станіслав Назарчук.
Після хвилини мовчання настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці села Видерта отець Анатолій Деречей освятив пам’ятний знак, до якого потому присутні поклали квіти та запалені лампадки.
Нагадаємо, що Указом Президента України від 11 жовтня 2018 року № 316/2018 «За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України» Сергій Цепух нагороджений орденом «За мужність» III ступеня посмертно.
Уродженець села Видерта Камінь-Каширського району Сергій Цепух загинув на Донбасі 9 серпня.
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Її встановили на фасаді місцевої школи, де свого часу навчався Сергій, - повідомили у Камінь-Каширській РДА.
Вшанувати пам’ять Сергія Цепуха прийшли його рідні, друзі, вчителі та учні школи, односельчани. Серед присутніх й представники влади – перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Михалік, голова районної ради Віктор Сус, начальник відділу освіти райдержадміністрації Віктор Пась.
"Сергій любив життя, багато планував і мріяв. У вирішальний час він без вагань кинувся боронити Батьківщину від зазіхань агресора, віддавши своє життя за мирне небо над Україною. Сподіваюся, що ця меморіальна дошка буде нагадувати наступним поколінням про мужній вчинок нашого випускника, а пам’ять про Героя назавжди залишиться в серцях кожного з нас", – зазначив директор школи Станіслав Назарчук.
Після хвилини мовчання настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці села Видерта отець Анатолій Деречей освятив пам’ятний знак, до якого потому присутні поклали квіти та запалені лампадки.
Нагадаємо, що Указом Президента України від 11 жовтня 2018 року № 316/2018 «За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України» Сергій Цепух нагороджений орденом «За мужність» III ступеня посмертно.
Уродженець села Видерта Камінь-Каширського району Сергій Цепух загинув на Донбасі 9 серпня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині попрощалися із загиблим Сергієм Цепухом. ФОТО
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