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На Волині водія судили за «п'яну» їзду

На Волині водія судили за «п'яну» їзду
В Іваничах судили водія автомобіля, який в стані алкогольного сп’яніння в’їхав у дерево.

Про це пише Буг.

Водій, будучи протягом року притягнутим до адміністративної відповідальності за ст. 130 ч. 1 КУпАП, повторно, 15-го жовтня 2018-го року о 09:10 в селищі Іваничі на вулиці Дружби керував автомобілем марки «Вольцваген Гольф», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, та не врахувавши дорожню обстановку, не обравши безпечної швидкості руху, здійснив наїзд на придорожнє дерево.

Про це йдеться в постанові Іваничівського районного суду від 4-го грудня.

Чоловік свою вину у вчиненому визнав повністю.

Суд постановив визнати винним водія у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 130, ст. 124 КУпАП ,та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 20400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

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Теги: алкоголь, авто, суд
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