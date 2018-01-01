На Волині водія судили за «п'яну» їзду





Про це пише



Водій, будучи протягом року притягнутим до адміністративної відповідальності за ст. 130 ч. 1 КУпАП, повторно, 15-го жовтня 2018-го року о 09:10 в селищі Іваничі на вулиці Дружби керував автомобілем марки «Вольцваген Гольф», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, та не врахувавши дорожню обстановку, не обравши безпечної швидкості руху, здійснив наїзд на придорожнє дерево.



Про це йдеться в постанові Іваничівського районного суду від 4-го грудня.



Чоловік свою вину у вчиненому визнав повністю.



Суд постановив визнати винним водія у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 130, ст. 124 КУпАП ,та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 20400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничах судили водія автомобіля, який в стані алкогольного сп’яніння в’їхав у дерево.Про це пише Буг Водій, будучи протягом року притягнутим до адміністративної відповідальності за ст. 130 ч. 1 КУпАП, повторно, 15-го жовтня 2018-го року о 09:10 в селищі Іваничі на вулиці Дружби керував автомобілем марки «Вольцваген Гольф», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, та не врахувавши дорожню обстановку, не обравши безпечної швидкості руху, здійснив наїзд на придорожнє дерево.Про це йдеться в постанові Іваничівського районного суду від 4-го грудня.Чоловік свою вину у вчиненому визнав повністю.Суд постановив визнати винним водія у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 130, ст. 124 КУпАП ,та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 20400 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

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