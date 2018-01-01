9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 9 грудня святкує волонтер Тетяна Білінскі (на фото).
Також особисте свято відзначають майстриня Юлія Токарська та перший заступник голови облради Олександр Пирожик.
За православним календарем 9 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Георгій або Яків.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
У світі цього дня святкують Міжнародний день боротьби з корупцією.
На Волині цього дня народилася одна з засновниць Київського братства, монастиря і школи при ньому Галшка Гулевичівна (1577-1642 роки).
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Також особисте свято відзначають майстриня Юлія Токарська та перший заступник голови облради Олександр Пирожик.
За православним календарем 9 грудня іменини відзначають ті, кого назвали Георгій або Яків.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
У світі цього дня святкують Міжнародний день боротьби з корупцією.
На Волині цього дня народилася одна з засновниць Київського братства, монастиря і школи при ньому Галшка Гулевичівна (1577-1642 роки).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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