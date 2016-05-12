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Волинянин віз на Закарпаття бурштину на 1,5 мільйона гривень. ФОТО

Волинянин віз на Закарпаття бурштину на 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Волинянин перевозив у своєму автомобілі бурштину на понад півтора мільйона гривень.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Співробітники СБУ виявили чоловіка на стаціонарному посту "Нижні Ворота" Воловецького району. Правоохоронці знайшли у позашляховику понад двісті кілограмів "сонячного" каменю.

Мешканець Волині намагався транспортувати "товар" на територію Закарпаття. Бурштин ділок перевозив у мішках на задньому сидінні автомобіля.

Орієнтовна вартість "продукції" на "чорному" ринку становить понад півтора мільйона гривень.

В межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Волинянин віз на Закарпаття бурштину на 1,5 мільйона гривень. ФОТО

Волинянин віз на Закарпаття бурштину на 1,5 мільйона гривень. ФОТО

Волинянин віз на Закарпаття бурштину на 1,5 мільйона гривень. ФОТО

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Теги: бурштин, поліція, СБУ
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