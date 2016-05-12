Волинянин віз на Закарпаття бурштину на 1,5 мільйона гривень. ФОТО
Сьогодні, 22:34
Волинянин перевозив у своєму автомобілі бурштину на понад півтора мільйона гривень.
Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.
Співробітники СБУ виявили чоловіка на стаціонарному посту "Нижні Ворота" Воловецького району. Правоохоронці знайшли у позашляховику понад двісті кілограмів "сонячного" каменю.
Мешканець Волині намагався транспортувати "товар" на територію Закарпаття. Бурштин ділок перевозив у мішках на задньому сидінні автомобіля.
Орієнтовна вартість "продукції" на "чорному" ринку становить понад півтора мільйона гривень.
В межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
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Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.
Співробітники СБУ виявили чоловіка на стаціонарному посту "Нижні Ворота" Воловецького району. Правоохоронці знайшли у позашляховику понад двісті кілограмів "сонячного" каменю.
Мешканець Волині намагався транспортувати "товар" на територію Закарпаття. Бурштин ділок перевозив у мішках на задньому сидінні автомобіля.
Орієнтовна вартість "продукції" на "чорному" ринку становить понад півтора мільйона гривень.
В межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.
Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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