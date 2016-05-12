Волинянин віз на Закарпаття бурштину на 1,5 мільйона гривень. ФОТО





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Співробітники СБУ виявили чоловіка на стаціонарному посту "Нижні Ворота" Воловецького району. Правоохоронці знайшли у позашляховику понад двісті кілограмів "сонячного" каменю.



Мешканець Волині намагався транспортувати "товар" на територію Закарпаття. Бурштин ділок перевозив у мішках на задньому сидінні автомобіля.



Орієнтовна вартість "продукції" на "чорному" ринку становить понад півтора мільйона гривень.



В межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.



Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.







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