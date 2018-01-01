У Ковелі школярі зароблятимуть на смітті

Олег Кіндер, представники гімназії ім. Олени Пчілки і загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 10 підписали освітній екологічний проект “Україна без сміття”.



Йдеться на



Його реалізацію заплановано розпочати в 2019 році на базі цих закладів.



Міський голова Олег Кіндер наголосив: «Цю справу варто було розпочати значно раніше. Нині ж вона набула ще більшої актуальності. Думаю, що у просвітницьку роботу стосовно поводження з відходами, яка стартує у двох школах, згодом включаться всі навчальні заклади міста. Екологічне виховання серед пріоритетів у процесі становлення особистості».



Заступник міського голови Андрій Товстига подякував ініціатору підготовки проекту Оксані Козакевич – головному спеціалісту відділу цивільного захисту та екологічної безпеки. Він підкреслив, що дуже важливо, аби діти розуміли і бачили, як можна ефективно, розумно використати вторинну сировину, яку продукцію виготовити у результаті її переробки.



У гімназії та ЗОШ №10 пропонується прибрати звичайні кошики для сміття і встановити спеціальні сортувальні майданчики з 3-х контейнерів – для паперу, відходів упаковки та залишкового сміття.



Збираючи все це, та здаючи на переробку, заклади отримають кошти, які в подальшому спрямують на потреби, визначені саме школярами шляхом голосування (придбання спортивного інвентаря, розвиваючих ігор, проведення різноманітних екскурсій, походів тощо).



З міського фонду охорони навколишнього природного середовища планується оплатити навчальні лекції, які проведуть фахівці громадської організації “Україна без сміття”.



Основне завдання полягає в навчанні школярів правильно сортувати сміття, розподіляючи ресурсноцінні компоненти (папір, скло, метал, пластик) і органічні відходи.



Також за гроші фонду планується придбати сортувальні набори початківця, які складаються з трьох контейнерів, виготовлених з п’ятишарового картону з ламінованими верхніми кришками та призначені для багаторазового використання (термін служби до 7 років). Вартість одного набору становить 500 грн.



Для міської гімназії їх передбачено 6, а для ЗОШ №10 - 14 на загальну суму 10 тис. грн.



Кошти, отримані від здачі сміття, як вторсировини, мають надходити на окремий рахунок навчального закладу.



Кожен учень повинен мати можливість за допомогою інтернет-ресурсу відслідковувати стан коштів на рахунку, вносити пропозиції та брати участь в голосуванні щодо їх використання.



Міська влада та педагоги у рамках реалізації проекту прагнуть, аби школярі збагатились необхідними знаннями про використання сміття як вторинної сировини, впровадження культури сортування відходів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нащодавно міський голова, представники гімназії ім. Олени Пчілки і загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 10 підписали освітній екологічний проект “Україна без сміття”.Йдеться на сайті Ковельської міської ради.Його реалізацію заплановано розпочати в 2019 році на базі цих закладів.Міський голова Олег Кіндер наголосив: «Цю справу варто було розпочати значно раніше. Нині ж вона набула ще більшої актуальності. Думаю, що у просвітницьку роботу стосовно поводження з відходами, яка стартує у двох школах, згодом включаться всі навчальні заклади міста. Екологічне виховання серед пріоритетів у процесі становлення особистості».Заступник міського головиподякував ініціатору підготовки проекту– головному спеціалісту відділу цивільного захисту та екологічної безпеки. Він підкреслив, що дуже важливо, аби діти розуміли і бачили, як можна ефективно, розумно використати вторинну сировину, яку продукцію виготовити у результаті її переробки.У гімназії та ЗОШ №10 пропонується прибрати звичайні кошики для сміття і встановити спеціальні сортувальні майданчики з 3-х контейнерів – для паперу, відходів упаковки та залишкового сміття.Збираючи все це, та здаючи на переробку, заклади отримають кошти, які в подальшому спрямують на потреби, визначені саме школярами шляхом голосування (придбання спортивного інвентаря, розвиваючих ігор, проведення різноманітних екскурсій, походів тощо).З міського фонду охорони навколишнього природного середовища планується оплатити навчальні лекції, які проведуть фахівці громадської організації “Україна без сміття”.Основне завдання полягає в навчанні школярів правильно сортувати сміття, розподіляючи ресурсноцінні компоненти (папір, скло, метал, пластик) і органічні відходи.Також за гроші фонду планується придбати сортувальні набори початківця, які складаються з трьох контейнерів, виготовлених з п’ятишарового картону з ламінованими верхніми кришками та призначені для багаторазового використання (термін служби до 7 років). Вартість одного набору становить 500 грн.Для міської гімназії їх передбачено 6, а для ЗОШ №10 - 14 на загальну суму 10 тис. грн.Кошти, отримані від здачі сміття, як вторсировини, мають надходити на окремий рахунок навчального закладу.Кожен учень повинен мати можливість за допомогою інтернет-ресурсу відслідковувати стан коштів на рахунку, вносити пропозиції та брати участь в голосуванні щодо їх використання.Міська влада та педагоги у рамках реалізації проекту прагнуть, аби школярі збагатились необхідними знаннями про використання сміття як вторинної сировини, впровадження культури сортування відходів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію