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У Ковелі школярі зароблятимуть на смітті

У Ковелі школярі зароблятимуть на смітті
Нащодавно міський голова Олег Кіндер, представники гімназії ім. Олени Пчілки і загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 10 підписали освітній екологічний проект “Україна без сміття”.

Йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Його реалізацію заплановано розпочати в 2019 році на базі цих закладів.

Міський голова Олег Кіндер наголосив: «Цю справу варто було розпочати значно раніше. Нині ж вона набула ще більшої актуальності. Думаю, що у просвітницьку роботу стосовно поводження з відходами, яка стартує у двох школах, згодом включаться всі навчальні заклади міста. Екологічне виховання серед пріоритетів у процесі становлення особистості».

Заступник міського голови Андрій Товстига подякував ініціатору підготовки проекту Оксані Козакевич – головному спеціалісту відділу цивільного захисту та екологічної безпеки. Він підкреслив, що дуже важливо, аби діти розуміли і бачили, як можна ефективно, розумно використати вторинну сировину, яку продукцію виготовити у результаті її переробки.
У Ковелі школярі зароблятимуть на смітті

У гімназії та ЗОШ №10 пропонується прибрати звичайні кошики для сміття і встановити спеціальні сортувальні майданчики з 3-х контейнерів – для паперу, відходів упаковки та залишкового сміття.
У Ковелі школярі зароблятимуть на смітті

Збираючи все це, та здаючи на переробку, заклади отримають кошти, які в подальшому спрямують на потреби, визначені саме школярами шляхом голосування (придбання спортивного інвентаря, розвиваючих ігор, проведення різноманітних екскурсій, походів тощо).

З міського фонду охорони навколишнього природного середовища планується оплатити навчальні лекції, які проведуть фахівці громадської організації “Україна без сміття”.

Основне завдання полягає в навчанні школярів правильно сортувати сміття, розподіляючи ресурсноцінні компоненти (папір, скло, метал, пластик) і органічні відходи.
У Ковелі школярі зароблятимуть на смітті

Також за гроші фонду планується придбати сортувальні набори початківця, які складаються з трьох контейнерів, виготовлених з п’ятишарового картону з ламінованими верхніми кришками та призначені для багаторазового використання (термін служби до 7 років). Вартість одного набору становить 500 грн.

Для міської гімназії їх передбачено 6, а для ЗОШ №10 - 14 на загальну суму 10 тис. грн.

Кошти, отримані від здачі сміття, як вторсировини, мають надходити на окремий рахунок навчального закладу.

Кожен учень повинен мати можливість за допомогою інтернет-ресурсу відслідковувати стан коштів на рахунку, вносити пропозиції та брати участь в голосуванні щодо їх використання.

Міська влада та педагоги у рамках реалізації проекту прагнуть, аби школярі збагатились необхідними знаннями про використання сміття як вторинної сировини, впровадження культури сортування відходів.
У Ковелі школярі зароблятимуть на смітті

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Теги: сміття, сортування, школа, Ковель
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Коментарі 1
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школярі мають вчитись!!!
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