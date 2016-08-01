«Бандерштат» відзначили премією «Social Project Awards»





Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у



«Ми щасливі, що ви віддали свої голоси за наш фестиваль. Будемо ставати ще кращими для вас.

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На фото з нагородою – наш виконавчий директор Мар'яна Коваль», – йдеться в дописі.



Довідка:



«Social Project Awards» – це премія у сфері соціальних проектів і соціальних інновацій, основна мета якої популяризувати соціальні проекти і талановитих громадських діячів, які формують майбутнє країни.



Як перша і єдина премія подібного роду Social Project Awards спрямована на визнання внеску громадських діячів у розвиток громадянського суспільства України та сприяння піднесенню соціальних проектів в країні.





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