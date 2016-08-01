вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Бандерштат» відзначили премією «Social Project Awards»

«Бандерштат» відзначили премією «Social Project Awards»
Фестиваль «Бандерштат» посів друге місце в конкурсі соціальних проектів та інновацій «Social Project Awards» в номінації «культура».

Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у facebook.

«Ми щасливі, що ви віддали свої голоси за наш фестиваль. Будемо ставати ще кращими для вас.

На фото з нагородою – наш виконавчий директор Мар'яна Коваль», – йдеться в дописі.

Довідка:

«Social Project Awards» – це премія у сфері соціальних проектів і соціальних інновацій, основна мета якої популяризувати соціальні проекти і талановитих громадських діячів, які формують майбутнє країни.

Як перша і єдина премія подібного роду Social Project Awards спрямована на визнання внеску громадських діячів у розвиток громадянського суспільства України та сприяння піднесенню соціальних проектів в країні.
«Бандерштат» відзначили премією «Social Project Awards»

«Бандерштат» відзначили премією «Social Project Awards»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Бандерштат, премія, нагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Луцьку взяти на прокат новорічні костюми: ТОП-3 місць*
Світязь, «тихе полювання» та Одеса: де відпочивали луцькі депутати
Якою цьогоріч буде головна ялинка Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Будівництво дитсадка у селі під Луцьком обійдеться в 30 мільйонів гривень
Сьогодні, 01:34
«Бандерштат» відзначили премією «Social Project Awards»
Сьогодні, 00:48
9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Ковелі школярі зароблятимуть на смітті
08 грудень, 23:11
Волинянин віз на Закарпаття бурштину на 1,5 мільйона гривень. ФОТО
08 грудень, 22:34
Схожі новини
Президентську премію «Українська книжка року» присуджено Жадану Президентську премію «Українська книжка року» присуджено Жадану
01 серпень, 2016, 05:50
Жадан отримав престижну літературну премію Жадан отримав престижну літературну премію
02 грудень, 2014, 15:18
Волинянин Василь Мойсей посмертно став почесним громадянином Тернопільської області Волинянин Василь Мойсей посмертно став почесним громадянином Тернопільської області
07 грудень, 16:14
Міністр відзначив подяками працівників волинської юстиції. ФОТО Міністр відзначив подяками працівників волинської юстиції. ФОТО
19 листопад, 19:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Будівництво дитсадка у селі під Луцьком обійдеться в 30 мільйонів гривень
Сьогодні, 01:34
 0
«Бандерштат» відзначили премією «Social Project Awards»
Сьогодні, 00:48
 0
9 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Ковелі школярі зароблятимуть на смітті
08 грудень, 23:11
 0
Волинянин віз на Закарпаття бурштину на 1,5 мільйона гривень. ФОТО
08 грудень, 22:34
 0
Медіа
відео
1/8