«Бандерштат» відзначили премією «Social Project Awards»
Сьогодні, 00:48
Фестиваль «Бандерштат» посів друге місце в конкурсі соціальних проектів та інновацій «Social Project Awards» в номінації «культура».
Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у facebook.
«Ми щасливі, що ви віддали свої голоси за наш фестиваль. Будемо ставати ще кращими для вас.
⠀
На фото з нагородою – наш виконавчий директор Мар'яна Коваль», – йдеться в дописі.
Довідка:
«Social Project Awards» – це премія у сфері соціальних проектів і соціальних інновацій, основна мета якої популяризувати соціальні проекти і талановитих громадських діячів, які формують майбутнє країни.
Як перша і єдина премія подібного роду Social Project Awards спрямована на визнання внеску громадських діячів у розвиток громадянського суспільства України та сприяння піднесенню соціальних проектів в країні.
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Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у facebook.
«Ми щасливі, що ви віддали свої голоси за наш фестиваль. Будемо ставати ще кращими для вас.
⠀
На фото з нагородою – наш виконавчий директор Мар'яна Коваль», – йдеться в дописі.
Довідка:
«Social Project Awards» – це премія у сфері соціальних проектів і соціальних інновацій, основна мета якої популяризувати соціальні проекти і талановитих громадських діячів, які формують майбутнє країни.
Як перша і єдина премія подібного роду Social Project Awards спрямована на визнання внеску громадських діячів у розвиток громадянського суспільства України та сприяння піднесенню соціальних проектів в країні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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