Суд виправдав волинянина, який не пускав свою дитину в аварійну школу





Про це пише у «Фейсбуці» Володимир Бут-Гусаїм.



Таким чином апеляційний суд скасував постанову Камінь-Каширського районного суду, якою Сухацького С.С. було визнано винним у неналежному вихованні своїх дітей.



«Апеляційний суд зазначив, що не вважає порушенням батьківських обов'язків те, що батько не пускав дітей в аварійну школу.Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає», йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В суботу, 8 грудня, Волинський апеляційний суд виправдав батька, який не пускав дітей в аварійну школу с. Стобихівка Камінь-Каширського району.Про це пише у «Фейсбуці»Таким чином апеляційний суд скасував постанову Камінь-Каширського районного суду, якоюбуло визнано винним у неналежному вихованні своїх дітей.«Апеляційний суд зазначив, що не вважає порушенням батьківських обов'язків те, що батько не пускав дітей в аварійну школу.Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає», йдеться у повідомленні.

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