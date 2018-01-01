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Суд виправдав волинянина, який не пускав свою дитину в аварійну школу

Суд виправдав волинянина, який не пускав свою дитину в аварійну школу
В суботу, 8 грудня, Волинський апеляційний суд виправдав батька, який не пускав дітей в аварійну школу с. Стобихівка Камінь-Каширського району.

Про це пише у «Фейсбуці» Володимир Бут-Гусаїм.

Таким чином апеляційний суд скасував постанову Камінь-Каширського районного суду, якою Сухацького С.С. було визнано винним у неналежному вихованні своїх дітей.

«Апеляційний суд зазначив, що не вважає порушенням батьківських обов'язків те, що батько не пускав дітей в аварійну школу.Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає», йдеться у повідомленні.

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Теги: школа, Стобихівка, суд, скандал
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