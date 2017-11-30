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У всеукраїнському конкурсі журналістів-розслідувачів переміг волинянин

У всеукраїнському конкурсі журналістів-розслідувачів переміг волинянин
Журналіст Центру журналістських розслідувань «Сили правди» Юрій Горбач здобув перемогу в конкурсі журналістських розслідувань на тему фінансування політичних партій.

Пише "Перший".

Волинянин переміг завдяки матеріалу «Волинська Батьківщина орендує офіс у забудовника за ціною у 20 разів нижче ринкової».

Нагороду вручили під час Х Всеукраїнської конференції журналістів-розслідувачів, яка відбувається у Києві.

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Теги: журналіст, конкурс, перемога
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