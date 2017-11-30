У всеукраїнському конкурсі журналістів-розслідувачів переміг волинянин
Сьогодні, 04:25
Журналіст Центру журналістських розслідувань «Сили правди» Юрій Горбач здобув перемогу в конкурсі журналістських розслідувань на тему фінансування політичних партій.
Пише "Перший".
Волинянин переміг завдяки матеріалу «Волинська Батьківщина орендує офіс у забудовника за ціною у 20 разів нижче ринкової».
Нагороду вручили під час Х Всеукраїнської конференції журналістів-розслідувачів, яка відбувається у Києві.
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Пише "Перший".
Волинянин переміг завдяки матеріалу «Волинська Батьківщина орендує офіс у забудовника за ціною у 20 разів нижче ринкової».
Нагороду вручили під час Х Всеукраїнської конференції журналістів-розслідувачів, яка відбувається у Києві.
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