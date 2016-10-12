«Стоп война»: в Росії влаштували акцію проти Путіна. ФОТО
Сьогодні, 06:19
У центрі Петербурга активісти повісили на багатоповерхівку банер із закликом зупинити агресію російського лідера Володимира Путіна.
Про це повідомляється на сторінці “Команда Відкритої Росії” в Twitter, пише Апостроф.
“Активісти “Відкритої Росії” вивісили в Петербурзі банер “Стоп Путін. Стоп війна”, – йдеться в повідомленні.
Як повідомляли раніше ЗМІ, в російському Волгограді шестеро активістів провели 2 грудня одиночні пікети на підтримку українських полонених моряків.
Нагадаємо, вранці 25 листопада прикордонні російські кораблі здійснили відверто агресивні дії проти кораблів Військово-морських сил України, які йшли в Маріуполь, протаранивши один з них. Після цього військові кораблі РФ відкрили вогонь по українським суднам і захопили їх. У полон потрапили 24 моряки.
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Про це повідомляється на сторінці “Команда Відкритої Росії” в Twitter, пише Апостроф.
“Активісти “Відкритої Росії” вивісили в Петербурзі банер “Стоп Путін. Стоп війна”, – йдеться в повідомленні.
Як повідомляли раніше ЗМІ, в російському Волгограді шестеро активістів провели 2 грудня одиночні пікети на підтримку українських полонених моряків.
Нагадаємо, вранці 25 листопада прикордонні російські кораблі здійснили відверто агресивні дії проти кораблів Військово-морських сил України, які йшли в Маріуполь, протаранивши один з них. Після цього військові кораблі РФ відкрили вогонь по українським суднам і захопили їх. У полон потрапили 24 моряки.
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