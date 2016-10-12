«Стоп война»: в Росії влаштували акцію проти Путіна. ФОТО

Володимира Путіна.



Про це повідомляється на сторінці “Команда Відкритої Росії” в Twitter, пише



“Активісти “Відкритої Росії” вивісили в Петербурзі банер “Стоп Путін. Стоп війна”, – йдеться в повідомленні.



Як повідомляли раніше ЗМІ, в російському Волгограді шестеро активістів провели 2 грудня одиночні пікети на підтримку українських полонених моряків.



Нагадаємо, вранці 25 листопада прикордонні російські кораблі здійснили відверто агресивні дії проти кораблів Військово-морських сил України, які йшли в Маріуполь, протаранивши один з них. Після цього військові кораблі РФ відкрили вогонь по українським суднам і захопили їх. У полон потрапили 24 моряки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Петербурга активісти повісили на багатоповерхівку банер із закликом зупинити агресію російського лідераПро це повідомляється на сторінці “Команда Відкритої Росії” в Twitter, пише Апостроф “Активісти “Відкритої Росії” вивісили в Петербурзі банер “Стоп Путін. Стоп війна”, – йдеться в повідомленні.Як повідомляли раніше ЗМІ, в російському Волгограді шестеро активістів провели 2 грудня одиночні пікети на підтримку українських полонених моряків.Нагадаємо, вранці 25 листопада прикордонні російські кораблі здійснили відверто агресивні дії проти кораблів Військово-морських сил України, які йшли в Маріуполь, протаранивши один з них. Після цього військові кораблі РФ відкрили вогонь по українським суднам і захопили їх. У полон потрапили 24 моряки.

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