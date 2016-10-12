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«Стоп война»: в Росії влаштували акцію проти Путіна. ФОТО

«Стоп война»: в Росії влаштували акцію проти Путіна. ФОТО
У центрі Петербурга активісти повісили на багатоповерхівку банер із закликом зупинити агресію російського лідера Володимира Путіна.

Про це повідомляється на сторінці “Команда Відкритої Росії” в Twitter, пише Апостроф.

“Активісти “Відкритої Росії” вивісили в Петербурзі банер “Стоп Путін. Стоп війна”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли раніше ЗМІ, в російському Волгограді шестеро активістів провели 2 грудня одиночні пікети на підтримку українських полонених моряків.
«Стоп война»: в Росії влаштували акцію проти Путіна. ФОТО

Нагадаємо, вранці 25 листопада прикордонні російські кораблі здійснили відверто агресивні дії проти кораблів Військово-морських сил України, які йшли в Маріуполь, протаранивши один з них. Після цього військові кораблі РФ відкрили вогонь по українським суднам і захопили їх. У полон потрапили 24 моряки.

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Теги: Путін, війна, акція
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