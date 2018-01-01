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В одному з волинських ліцеїв запрацював центр із обробки металів. ВІДЕО

В одному з волинських ліцеїв запрацював центр із обробки металів. ВІДЕО
Сучасний навчально-практичний центр із обробки металів відкрили на базі Ковельського професійного ліцею.

Про це йдеться у сюжеті «12 Каналу».

На новому обладнанні австрійського виробництва учні опановуватимуть фах верстатника широкого профілю.

Як ліцеїсти опановують нові верстати - дивіться у сюжеті.


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Теги: ліцей, центр, метал, обробка
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