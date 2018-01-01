В одному з волинських ліцеїв запрацював центр із обробки металів. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті «12 Каналу».



На новому обладнанні австрійського виробництва учні опановуватимуть фах верстатника широкого профілю.



Як ліцеїсти опановують нові верстати - дивіться у сюжеті.





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