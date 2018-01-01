В одному з волинських ліцеїв запрацював центр із обробки металів. ВІДЕО
Сьогодні, 08:36
Сучасний навчально-практичний центр із обробки металів відкрили на базі Ковельського професійного ліцею.
Про це йдеться у сюжеті «12 Каналу».
На новому обладнанні австрійського виробництва учні опановуватимуть фах верстатника широкого профілю.
Як ліцеїсти опановують нові верстати - дивіться у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті «12 Каналу».
На новому обладнанні австрійського виробництва учні опановуватимуть фах верстатника широкого профілю.
Як ліцеїсти опановують нові верстати - дивіться у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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