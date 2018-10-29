Лікарня на Волині судиться з поліцією через бездіяльність





Про це йдеться в ухвалі Іваничівського районного суду від 29-го листопада, - пише



Іваничівська ЦРЛ звернулась з заявою до поліції, що у колишньому приміщенні інфекційного відділення сталася пожежа, в результаті чого було пошкоджено майно.



Нагадаємо, що до інтернет-видання «БУГ» зверталися мешканці селища Іваничі, стурбовані неодноразовим виникненням пожеж на території колишньої лікарні.



Натомість з відділення поліції до лікарні надійшов лист про те, що відповідно до акту про пожежу від 29.10.2018 року, наданого Іваничівським районним сектором Управління ДНС України у Волинській області, причиною загоряння є необережне поводження з вогнем невстановленими особами, у зв’язку з чим підстав для початку кримінального провадження немає.



Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Іваничівська ЦРЛ звернулась до Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури з заявою про внесення відомостей до ЄРДР за фактом пошкодження майна.



Зазначена заява прокуратурою була направлена до Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області для її вирішення в порядку ст. 214 КПК України. Однак в Іваничівську ЦРЛ знову надійшла відповідь з Іваничівського ВП про те, що слідчим відділенням внесення відомостей до ЄРДР відмовлено у зв’язку з відсутністю ознак, які б вказували на наявність кримінального правопорушення.



Відтак у Іваничівському районному суді скаржник попросив зобов’язати Іваничівський ВП Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області у відповідності до ст. 214 КПК України внести відомості про кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 194 КК України за фактом пошкодження невстановленими особами шляхом підпалу приміщення колишнього інфекційного відділення Іваничівської ЦРЛ та розпочати досудове розслідування.



Заслухавши пояснення представника заявника та думку прокурора, дослідивши матеріали, суддя прийшов до висновку, що скарга підлягає до задоволення.



Суд постановив, що дії Іваничівського відділення поліції не відповідають вимогам КПК України, оскільки згідно ч.1,2 ст. 214 КПК України прокурор, слідчий вправі розпочати розслідування лише після внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР. Перевірка такої заяви повинна проводитись вже в рамках відкритого кримінального провадження, внесеного до ЄРДР. Лише потім, у разі, якщо посадова особа дійде висновку, що у викладеній ситуації немає ознак складу кримінального правопорушення, вона може винести постанову про закриття кримінального провадження відповідно до ст. 284 КПК України.



З огляду на це суд прийшов до висновку, що вимога Іваничівської ЦРЛ є законною, обгрунтованою, а тому підлягає до задоволення.



Суд постановив зобов’язати керівника органу досудового розслідування Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві Іваничівської центральної районної лікарні про вчинене кримінальне правопорушення за фактом пошкодження невстановленими особами шляхом підпалу приміщення колишнього інфекційного відділення Іваничівської ЦРЛ, яке розташоване по вул. Грушевського, 34 в смт. Іваничі та розпочати досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іваничівська центральна районна лікарня звернулась в суд зі скаргою на бездіяльність слідчого Іваничівського відділення поліції, який не вніс до ЄРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення за фактом пошкодження майна колишнього інфекційного відділення під час пожежі.Про це йдеться в ухвалі Іваничівського районного суду від 29-го листопада, - пише БУГ Іваничівська ЦРЛ звернулась з заявою до поліції, що у колишньому приміщенні інфекційного відділення сталася пожежа, в результаті чого було пошкоджено майно.Нагадаємо, що до інтернет-видання «БУГ» зверталися мешканці селища Іваничі, стурбовані неодноразовим виникненням пожеж на території колишньої лікарні.Натомість з відділення поліції до лікарні надійшов лист про те, що відповідно до акту про пожежу від 29.10.2018 року, наданого Іваничівським районним сектором Управління ДНС України у Волинській області, причиною загоряння є необережне поводження з вогнем невстановленими особами, у зв’язку з чим підстав для початку кримінального провадження немає.Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Іваничівська ЦРЛ звернулась до Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури з заявою про внесення відомостей до ЄРДР за фактом пошкодження майна.Зазначена заява прокуратурою була направлена до Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області для її вирішення в порядку ст. 214 КПК України. Однак в Іваничівську ЦРЛ знову надійшла відповідь з Іваничівського ВП про те, що слідчим відділенням внесення відомостей до ЄРДР відмовлено у зв’язку з відсутністю ознак, які б вказували на наявність кримінального правопорушення.Відтак у Іваничівському районному суді скаржник попросив зобов’язати Іваничівський ВП Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області у відповідності до ст. 214 КПК України внести відомості про кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 194 КК України за фактом пошкодження невстановленими особами шляхом підпалу приміщення колишнього інфекційного відділення Іваничівської ЦРЛ та розпочати досудове розслідування.Заслухавши пояснення представника заявника та думку прокурора, дослідивши матеріали, суддя прийшов до висновку, що скарга підлягає до задоволення.Суд постановив, що дії Іваничівського відділення поліції не відповідають вимогам КПК України, оскільки згідно ч.1,2 ст. 214 КПК України прокурор, слідчий вправі розпочати розслідування лише після внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР. Перевірка такої заяви повинна проводитись вже в рамках відкритого кримінального провадження, внесеного до ЄРДР. Лише потім, у разі, якщо посадова особа дійде висновку, що у викладеній ситуації немає ознак складу кримінального правопорушення, вона може винести постанову про закриття кримінального провадження відповідно до ст. 284 КПК України.З огляду на це суд прийшов до висновку, що вимога Іваничівської ЦРЛ є законною, обгрунтованою, а тому підлягає до задоволення.Суд постановив зобов’язати керівника органу досудового розслідування Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по заяві Іваничівської центральної районної лікарні про вчинене кримінальне правопорушення за фактом пошкодження невстановленими особами шляхом підпалу приміщення колишнього інфекційного відділення Іваничівської ЦРЛ, яке розташоване по вул. Грушевського, 34 в смт. Іваничі та розпочати досудове розслідування.

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