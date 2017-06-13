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На Волині УПЦ МП починає будівництво нового храму. ФОТО

На Волині УПЦ МП починає будівництво нового храму. ФОТО
У Ратнівському районі освятили місце під будівництво нового храму.

Освячення відбулося у суботу, 7 грудня - повідомляють у спільноті «Православна Ратнівщина» у Facebook.

З благословіння Високопреосвященнійшого митрополита Володимира у селі Мельники-Річицькі (Гірниківське благочиння), благочинним Ратнівської округи протоієреєм Анатолієм Гурським було здійснено чин освячення місця під будівництво православного храму на честь преподобного Амфілохія Почаївського.

Благочинному співслужило духовенство гірниківської округи. Також на молитву зібралось багато віруючих. Оскільки раніше у селі не було храму, то всі раділи такій значній події в історії села.


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Теги: храм, УПЦМП, будівництво
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