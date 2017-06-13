На Волині УПЦ МП починає будівництво нового храму. ФОТО





Освячення відбулося у суботу, 7 грудня - повідомляють у спільноті «Православна Ратнівщина» у



З благословіння Високопреосвященнійшого митрополита Володимира у селі Мельники-Річицькі (Гірниківське благочиння), благочинним Ратнівської округи протоієреєм Анатолієм Гурським було здійснено чин освячення місця під будівництво православного храму на честь преподобного Амфілохія Почаївського.



Благочинному співслужило духовенство гірниківської округи. Також на молитву зібралось багато віруючих. Оскільки раніше у селі не було храму, то всі раділи такій значній події в історії села.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі освятили місце під будівництво нового храму.Освячення відбулося у суботу, 7 грудня - повідомляють у спільноті «Православна Ратнівщина» у Facebook З благословіння Високопреосвященнійшого митрополитау селі Мельники-Річицькі (Гірниківське благочиння), благочинним Ратнівської округи протоієреємбуло здійснено чин освячення місця під будівництво православного храму на честь преподобного Амфілохія Почаївського.Благочинному співслужило духовенство гірниківської округи. Також на молитву зібралось багато віруючих. Оскільки раніше у селі не було храму, то всі раділи такій значній події в історії села.

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